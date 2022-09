Újabb orosz háborús bűnökről beszélt az USA-ban az ukrán főügyész és a nagykövet

Az oroszok által elkövetett, újabb háborús bűnökről beszélt amerikai tévékben Ukrajna főügyésze, Andrij Kosztin és Washingtonban akkreditált nagykövete, Okszana Markarova is. Zelenszkij elnök vasárnap esti beszédében jelentette be, hogy sikeresen kiszorították az orosz hadsereget Izjum, Balaklija, Kupjanszk és Harkiv térségéből, ezután az ukrán hatóságok azonnal megkezdték a térség átvizsgálását. A New York Times arról ír, hogy az ukrán vezetés egyre határozottabban próbál nyomást gyakorolni a nemzetközi közvéleményre annak érdekében, hogy Oroszországot vonják felelősségre az elkövetett háborús bűnök miatt.

Helyszínelők exhumálják az áldozatokat az izjumi erdőben feltárt tömegsírból. Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Kosztin főügyész a CBS „Face the Nation” című műsorában azt mondta, hivatala jelenleg is több ezer lehetséges háborús bűncselekményt vizsgál. Háborús bűncselekményre lehet bizonyíték az a pár nappal ezelőtt feltárt tömegsír is a korábban oroszok által megszállt Izjumnál, amiben legalább négyszáznegyven ember maradványait találták meg.

Ukrajna egyesült államokbeli nagykövete pedig azt nyilatkozta az ABC „This Week” című műsorában, hogy bizonyítékaik vannak arra, hogy az ukrán civilek „kínzás, nemi erőszak, gyilkosság és borzalmas súlyú háborús bűnök" áldozataivá váltak.

Egy exhumált áldozat maradványait vizsgálja egy bűnügyi technikus az izjumi erdőben. Fotó: SERGEY BOBOK/AFP

Kosztin szerint „ahogyan azt Izjumban is látjuk, ahová az orosz hadsereg beteszi a lábát, azt Bucsává alakítja". Itt arra utalt, hogy orosz katonák kínoztak, megerőszakoltak és kivégeztek civileket Bucsában és Ukrajna más városaiban is.

A Kreml továbbra is visszautasítja az ellene felhozott vádakat. A New York Times szerint az orosz parlament szóvivője, Dimitrij Peszkov hétfőn azt mondta, az Izjumban történt orosz atrocitásokról szóló jelentés „hazugság".