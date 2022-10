A legmagányosabb szülinap

Vlagyimir Putyin pénteken töltötte be a 70-et, ezért Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöktől kapott is egy traktort, Emomali Rahmon tádzsik dinnyetornyokkal lepte meg, Ramzan Kadirov csecsen elnök pedig egész rendezvénysorozatot hirdetett meg a szeretett vezető tiszteletére: lóversenyt, motorversenyt és Groznijban még egy judóközpontot is elneveztek róla.

A Kreml honlapja szerint a Független Államok Közösségének tagjain kívül csak a kubai, a török és a dél-afrikai elnök küldött gratulációt Putyinnak. Az orosz elnök a korábbi években ilyenkor külföldi utakkal, szibériai túrázással vagy fizetésemeléssel ünneplte magát. De volt, hogy kölyöktigriseket kapott ajándékba.



Vlagyimir Putyin a születésnapjára kapott kölyöktigrisekkel 2008-ban Fotó: ALEXEY NIKOLSKY/AFP

De most a közvetlen csatlósainak önszorgalmán kívül a Kreml nem adott iránymutatást központi rendezvények szervezésére. A régiós vezetők még abban sem biztosak, hogy az újévi tüzijátékokra lesz elég pénzük. Valamint Oroszország állapotáról is sokat elárul, hogy az ellenzék még 5 évvel ezelőtt is megengedhette magának azt, ami ma már elképzelhetetlen lenne: antikorrupciós tüntetést tartottak az elnök születésnepján Szentpéterváron.

Zárt körü buli

De most Putyinnak sincs sok oka az ünneplésre az ukrán ellentámadás sikerei és az otthoni mozgósítással okozott feszültségek miatt. A 22 éves uralkodása alatt még sosem volt ennyire bizonytalan a helyzete. A Meduza és a Washington Post forrásai is arról számoltak be, hogy Putyin bizalmi köre egyre szűkül, és az elhúzódó háború miatt ezen belül is egyre nagyobbak a feszültségek.

A COVID-járványig még előfordult, hogy az elnök egy-egy lépés előtt legalább a kormánytagok véleményét kikérte, de miután karanténba vonult, ez is elhagyta, és elkezdett teljesen egyedül döntéseket hozni. Legfeljebb a legbelső körével egyeztetett, ami a titkosszolgálatok és a rendfenntartók vezetőiből állhat. A miniszterek nem is nagyon mernek ellentmondani Putyinnak a legváratlanabb intézkedéseknél sem. Ez azonban oda vezetett, hogy a beszámolóikban kiszínezik a valóságot, így például a szankciók valós gazdasági hatásairól sem mutatnak valós képet. A Meduza egyik Kreml-közeli forrása így írta le a helyzetet:

„Minden 48. órában beüt a szar, senki sem érti pontosan a helyzetet. Mindent az utolsó pillanatban visznek a vezetők elé.”

A bizalmi kör a háború megindítása után még tovább leszűkült. A Meduza úgy tudja, hogy már csak a Biztonsági Tanács tagjai képesek részben befolyásolni az elnök döntéseit. Azonban a mozgósítás meghirdetése óta itt is egyre feszültebb a helyzet a Washington Post hírszerzési információi szerint. Az amerikai hírszerzés szerint a belső kör egyes tagjai az elmúlt hetekben már Putyin előtt is szóba hozták, ha nem értettek egyett a háború kezelésével. A Bidenhez is eljutattott jelentés szerint a bizonytalan győzelmi kilátások miatt az elnök iránti feltétlen lojalitás megcsappanni látszik, ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy ez nem jelenti, hogy Putyin a bukás szélén állna.

Azt még Dmitrij Peszkov, az elnök szóvivője is elismerte, hogy voltak viták a vezetésen belül, amikor dönteni kellett a mozgósításról, ugyanakkor tagadta, hogy valaki Putyinnak is ellenszegült volna: „Előfordulnak viták munka közben: a gazdaságról, a különleges katonai műveleg végrehajtásáról. De vannak viták az oktatási rendszerről is. Az a normál munkafolyamat része, nem pedig a szakadás jele.” A hadsereg vezetését Ramzan Kadirov vagy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport alapítója nyíltan is kritizálta.

A két lap belső forrásai szerint az elnök háta mögött még nagyobb az elégedetlenkedés. A belső körön belül amiatt is sokan panaszkodnak, hogy miközben a szankciók súlyosan érintik őket üzletileg, még ígéretet sem kapnak a kompenzációra. Több regionális kormányzó is nyíltan ismerte el, hogy nincs elég pénzük a vezetés kéréseinek teljesítésére. Így például a most besorozott férfiak családtagjainak sem tudtak támogatást adni, hogy ezzel csökkentsék a társadalmi feszültségeket.