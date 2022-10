Juhász tanárnő a belpesti tankerület vezetőjének: Nem én szegtem meg a munkaköri kötelességemet, hanem maga

Miután hétfőn megkapta a Belső-Pesti Tankerületi Központ munkajogi következményekkel fenyegetőző levelét, az erzsébetvárosi Madách gimnázium magyar-történelem szakos tanára, Juhász Erzsébet a Facebook-on nyílt levélben válaszolt az intézményt vezető Marosi Beatrixnak.

Röviden magáról is írt, hogy 35 éve tanít a gimiben, és hogy büszke a munkájára és a tanítványaira. Aztán ízekre szedi a tankerület levelét. Először is azt hánytorgatja fel, hogy a tankerület vezetője még sohasem járt a gimnáziumban, majd cáfolja, hogy ne jelentették volna be a múlt heti munkabeszüntetésüket: bejelentették.

Szerinte a diákok tankötelezettségének teljesítését nem az korlátozza, hogy a kollégáival nem dolgoztak, hanem hogy az előző tanév végén hat tanár hagyta el a gimit, akiket nem pótoltak. Idézi a törvényt, mely szerint Marosinénak munkaköri kötelessége lenne értékelni a hozzá tartozó iskolákban a körülményeket, és megteremteni a működéshez szükséges gazdálkodási feltételeket. Ha ezt megtette volna, tudna róla, hogy az alagsori termeket fekete penész lepi, a fénymásolók megjavítására napokat kell várni.

Felteszem, nem gondolja komolyan, amit aláírt. Ebben az esetben azt bizonyítja, hogy nem autonó, szuverén értelmiségi, hanem egyszerű ítéletvégrehajtó.

Végül Juhász Erzsébet elhívja Marosinét a Madáchba, hogy győződjön meg arról, hogy eljárása tényleg segíti-e az oktatást és a diákokat, mert megérné kiállni azok elé, akik, a fenyegetőző levelet idézve, "jelentős mértékben" hátráltatják a tanulók tankötelezettségének teljesítését.

Múlt héten Soproni Tamás, Erzsébetváros polgármestere találkozót javasolt Marosi Beatrixnak, miután a szintén a VII. kerületben működő Kölcsey gimnáziumból több tanárt is kirúgtak a törvényes sztrájk lehetőségének hiányában tartott polgári engedetlenségi akciójuk miatt. Marosi nemet mondott a találkozóra, amit azzal indokolt, hogy