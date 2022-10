Országos sztrájkok kezdődtek Franciaországban

Kedden országos sztrájkba kezdtek a francia szakszervezetek, melyek az évtizedes rekordokat döntő infláció miatt akarnak jelentős béremeléseket elérni. A sztrájkban alapvetően a közszolgáltatások dolgozói, azaz iskolai alkalmazottak és tömegközlekedésben dolgozók vesznek most részt, csatlakozva a hetek óta tiltakozó olajipari munkásokhoz, akik az ország benzinkútjain okoztak komoly fennakadásokat.

Fotó: SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP

A szakszervezetek abban bíznak, hogy a tiltakozásoknak új lendületet ad, hogy a kormány kényszeríteni akarja az olajipari munkásokat, hogy vegyék fel a munkát, mivel országszerte akadoznak a benzinkutak a tiltakozások miatt, ám a tiltakozók szerint ezzel a kormány megsérti a sztrájkjogot.

Oliver Veran kormányszóvivő már közölte, hogy a munkavállalók további visszavezénylésére lehet számítani, mivel már kedden is jelentős sorok alakultak ki a kutaknál. A szóvivő szerint az nem normális állapot, hogy már megállapodások születtek a bérekről, és mégis vannak, akik blokád alatt tartják a finomítókat.

A Reuters összefoglalója szerint a francia energetikai óriás TotalEnergies pénteken megállapodott a mérsékeltebb szakszervezetekkel egy hét százalékos béremelésről, de a baloldali CGT szakszervezet további tiltakozásokat szervez a hétre. A CGT 10 százalékos emelést akar elérni, a növekvő inflációt és a Total jelentős profitját hozva fel érvként.

A kedden megindult sztrájk miatt a francia államvasút, az SNCF azt közölte, hogy a vasútforgalom ugyan a helyközi járatokon a felére csökkent vissza, de az országos hálózaton egyelőre nincsenek komolyabb fennakadások. Az Eurostar is törölte néhány járatát Párizs és London között.

A Reuters beszámolt arról is, hogy a sztrájkhullám az energetikai szektor más szereplőinél is terjedni kezdett, például az EDF atomvállalatnál, és becslések szerint a tiltakozások az ország 10 atomerőművét érintik majd, ahol a tervezett karbantartásokat halaszthatják most el.

A közalkalmazottakat képviselő szakszervezetek is csatlakoztak a keddi sztrájkhoz, így iskolákban és egyéb közintézményekben is várhatóak leállások.

A sztrájkok egy különösen feszült belpolitikai időszakban zajlanak, hiszen a kormányfő, Elisabeth Borne vasárnap jelentette be, hogy a kormány a parlamentet megkerülve tervezi elfogadtatni a 2023-as költségvetést.

Az infláció és az áremelkedések miatt országszerte tüntetések várhatóak kedden. Vasárnap is zajlottak már tüntetések, többek között a baloldali Jean-Luc Melenchon vezetésével, akit a frissen Nobel-díjjal kitüntetett író, Annie Ernaux kísért.