Eddig csak a rendőrség és az adóhivatal vizsgálatáról lehetett tudni, de az államhatalom bevetette a titkosszolgálati eszközöket is a politikai ellenfél megfigyelésére: immár az Alkotmányvédelmi Hivatal is ada­tokat gyűjt Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalmáról - írja a hvg.hu.

A napokban a HVG értesülése szerint a magyarországi bankok levelet kaptak, amelyben az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) felszólította őket, hogy listázzák ki azokat a tranzakciókat, amelyeket az Action for Democracy (AFD) kezdeményezett 2022. január 1-je óta. Ez az a szervezet, amelyet az Egyesült Államokban alapítottak a magyarországi választási kampány idején, és amely az év első felében mintegy 2 milliárd forintot kalapozott össze az ellenzék miniszterelnök-jelöltje által vezetett MMM-nek.

Az AFD magyarországi vezetője Korányi Dávid, Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója. Ehhez a politikai körhöz kötődik az adatbázis-kezeléssel foglalkozó DatAdat-cégcsoport is, amely az országgyűlési választási kampány idején szerződéses kapcsolatban állt az ellenzékkel, és amelynek egyes tagvállalataiban a korábbi két kormányfő, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon tanácsadói is megtalálhatók, illetve az egyikben maga Bajnai is tulajdonos.

Fotó: Németh Dániel/444

A rendőrség és az adóhivatal után az AH a harmadik olyan szervezet, amely azt vizsgálja, jogsértő volt-e az ellenzék kampányfinanszírozása, ütközött-e valamilyen törvénybe, hogy Márki-Zay civil szervezete adománygyűjtésre szerződött az AFD-vel. A tét az ellenzék vezéralakjainak büntetőeljárás alá vonása - írta a HVG.

Az ellenzéki választási kampányban jelentős pénzösszegeket költött az MMM, ezt Márki-Zay is elismerte, a szervezetet csupán az különbözteti meg a CÖF-től, hogy nem közpénzzel van kitömve.