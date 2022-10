Vermeer-festménynél tüntető klímaaktivistákat vettek őrizetbe egy hágai múzeumban

A holland rendőrség őrizetbe vett három környezetvédő aktivistát egy hágai múzeumban, mert az olajfelhasználás azonnali leállítását követelő tüntetők Jan Vermeer van Delft holland festő Lány gyöngy fülbevalóval című festményénél demonstráltak.

Egy hágai klímavédelmi tüntetés után több aktivista bement a Mauritshuis múzeumba, ketten átlépték a flamand festő alkotását védő korlátot, és egyikük a kezét a kép melletti falfelülethez ragasztotta, míg a másik a homlokát ragasztotta a festményt védő üveglaphoz. Egyik társuk pedig piros folyadékot öntött a nyakába, majd videófelvételt készített.

Az aktivisták azt mondták, az olajfestményt erős üveg védi, de a gyerekek jövőjét nem védelmezi senki sem.

A flamand mester 1665 és 1667 között készített alkotásának helyet adó hágai Mauritshuis-múzeum szerint a festmény nem sérült meg. A múzeum az eset után közleményt adott ki, ami szerint a művészet vétlen, és elítélnek minden olyan kísérletet, ami bármilyen okból veszélyezteti, vagy kárt okoz benne. A hágai múzeum az akció után a legtöbb termét biztonsági okokból lezárta a látogatók előtt.

Rendőrök a Mauritshuis múzeum előtt 2022. október 27-én. Fotó: Phil Nijhuis/AFP

A holland múzeumok igazgatósága a hét elején aggodalmát fejezte ki a környezetvédő aktivisták akcióinak „új trendje miatt”, tüntetők ugyanis májusban tortával kenték be Leonardo da Vincinek a párizsi Louvre-ban őrzött Mona Lisáját, júniusban brightoni fiatalok hozzáragasztották magukat John Constable The Hay Wain című művének keretéhez, október közepén paradicsomlevest öntöttek Van Gogh-nak a londoni Nemzeti Galériában kiállított, Napraforgók című alkotására, legutóbb pedig, vasárnap krumplipürével kenték be Claude Monet francia impresszionista festő legmagasabb piaci értékű festményét Potsdam egyik magánmúzeumában. (MTI)