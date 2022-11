Most Rómában öntöttek le levessel egy Van Gogh-festményt a klímaaktivisták

Folytatták festményromboló tiltakozásukat az Utolsó Generáció (Last Generation) klímaaktivista csoport tagjai. Ezúttal Rómában locsolták le Vincent Van Gogh A vető című festményét borsólevessel.

Az Utolsó Generáció csoport három aktivistája a falhoz ragasztotta magát a római Palazzo Bonapartéban azután, hogy borsólevest öntött Vincent Van Gogh A vető című festményére. Fotó: STRINGER/AFP

A műalkotást üveg védte, így nem esett benne kár - ahogy üveg védte a holland mester Napraforgók című művét is, amit a londoni Nemzeti Galériában öntöttek le klímaaktivisták paradicsomlevessel.

Az Utolsó Generáció csoport tagjai két hete a potsdami múzeumban Claude Monet Szénaboglyák című festményére burgonyapürével támadtak.

Az Utolsó Generáció szerint akciójuk azt szimbolizálja, hogy vajon egy olyan jövőben is fennmarad-e majd a művészet védelme, amiben már nem lesz elegendő táplálék mindenki számára. Akciójukkal az is a céljuk, hogy a klímavédelem ügyére tereljék a figyelmet, amelynek szerintük ugyanúgy vezető hírnek kéne lennie, mint botránykeltő akcióiknak. (Via MTI)