A falu, ahol egyszer csak utcára mentek a tanárok

Napközben szinte egy lélek sincs Zalahaláp utcáin, de a buszmegállóban azért 20-30 percenként megfordul valaki. Tapolca egy óra alatt megjárható oda-vissza, és sokan mennek Sümeg felé is.

Tavaly felújították a várót: került bele könyvespolc és két fotel, a falra csempe és festmények. Amikor nincs hideg, könnyen elidőzhet bent az ember.

Pár lépésre innen, a kultúrház és a már megszűnt Park vendéglő épülete előtt október 27-én molinót feszítettek ki a helyi pedagógusok és diákjaik. Az állt rajta: „Ki fog tanítani?”

Fotó: Németh Dániel/444

Budapesten és a nagyobb városokban hónapok óta tüntetnek, sztrájkolnak, engedetlenkednek a tanárok, de korábban nem fordult elő, hogy egy falusi iskola teljes tantestülete beleálljon a tiltakozásba. „HATALMAS BÜSZKESÉG TÖLT EL, MIKOR NÉZLEK TITEKET!” – kommentelte valaki a Csontváry Általános Iskola Facebook-oldalán „egy pesti tanár” aláírással.

Úgyse lesz semmi

„Szélmalomharc” – legyintett egy férfi a nappaliszerű megálló előtt, várva a különjáratra, ami nap mint nap dolgozni viszi valamelyik szomszédos üzembe. Tíz éven keresztül kamionozott, mostanában költözött haza Németországból, de fél lábbal már Ausztriában van.

Hiába lakik az iskola mellett, és olvassa az országos sajtót is, a helyi sztrájk híre nem jutott el hozzá. Pedig igencsak képben van a politikával: alighogy beszélni kezdtünk az oktatásról, máris eljutott Mészáros Lőrinchez, a NER-közeli pincészetekhez és a kőhajításra levő Balaton-part elfoglalásához. Az áprilisi választási eredmények alapján kisebbségben van a véleményével. Navracsics Tibor 52 százalékot kapott a faluban, bár a szomszédos Tapolcán az ellenzéki Rig Lajos nyert.

Nem hiszi, hogy a tiltakozás valaha elérheti a célját. „Mindenből kiveszik a pénzt, amiben nincs profit. Ők ezt átcsoportosításnak hívják, de csak a zsebükbe csoportosítják” – mondta keserűen. Szerinte ugyanaz vár a tanárokra, mint az orvosokra, akik sokan külföldre mentek magasabb fizetésért.

A zalahalápi Csontváry Általános Iskola Fotó: Németh Dániel/444

Nem ő az egyetlen a környékről, aki lemaradt a zalahalápi tanársztrájkról. Frissen végzett szakmunkás, gyári dolgozó és védőnő is csodálkozva nézett, amikor felhoztam a témát, de hamar kiderült, hogy ismerik és támogatják a követeléseket.

„A lányaim is mondják, hogy nincs tanár. Mindig helyettesítés van, az meg vagy szakos, vagy nem – magyarázta egy baseballsapkás férfi. – Meg kéne fizetni őket ahhoz, hogy változzon a helyzet.”

Egy fiatal óvónő áldja az eszét, hogy annak idején az utolsó pillanatban meggondolta magát, és mégsem tanárnak ment, mert rengeteg bajt látott a rendszerben. „Túl sok tananyag, alacsony fizetés” – sorolta a problémákat. Szerinte legfeljebb annak lehetne hatása, ha országszerte egy napig minden tanár otthon maradna, de a legtöbben el sem tudnák képzelni, hogy tényleg mindenki benne lenne, így aztán ők maguk se csatlakoznának. „Akkor meg mi értelme?” – kérdezte.

Egy húsz év körüli fiú saját bőrén tapasztalta, milyen károkat tud okozni a rosszul működő oktatási rendszer. Asztalosnak készült, többnyire hármasokat kapott, aztán jött a covid és az online tanórák. „Egyszerűen nem tudtam odafigyelni.” Romlani kezdtek a jegyei, átment eladóképzésre, végül azt se fejezte be, ma gyárban dolgozik. Jogosnak tartja a tanárok követeléseit, de reménytelennek látja a helyzetet.

Fotó: Németh Dániel/444

Bárkivel beszéltünk, senki sem akart névvel-arccal szerepelni. Két idősebb nőtől egyenesen azt hallottuk, van véleményük az oktatásról, de semmilyen módon nem beszélnek róla, inkább megtartják maguknak.

„Önök itt tanítanak?” – léptem oda két tanárhoz az iskola közelében, de hiába kérdeztem, mi a véleményük az oktatásról és a tiltakozásról, csak hallgatás volt a válasz. Pedig mindhárman tudtuk, két héttel azelőtt ők is sztrájkoltak a kollégáikkal.

Nagy kockázatot látnak

„Pedagógusként sok mindent kockáztatok, hogy most nyilatkozok, de úgy érzem, hogy az ügy fontossága miatt ezt be kell vállalnom” – írta néhány nappal korábban Merse Ferenc, a zalahalápi iskola legfiatalabb, 31 éves tanára.

Az iskolában nem beszélhettünk, úgyhogy szülővárosába, Sümegre egyeztettünk le találkozót egy pályaudvar melletti cukrászdában, ahová kockás ingben, kezében aktatáskával érkezett. Elsőre kissé bizonytalan, óvatosan fogalmazó embernek tűnik, mégis ő az egyetlen, aki vállalta a nyilvánosságot a tantestületből. Úgy érzi, a Pedagógusok Szakszervezete helyi titkáraként kötelessége többet tenni, nem elég, ha csak megszervezi a sztrájkot, aztán a háttérben marad.

„Nagy a nyomás a tanárokon a központból” – mondta, amikor a kockázatokról kérdeztem. Nem szívesen ment bele konkrétumokba, de annyi kiderült, hogy az októberi tiltakozásnak a tankerületben is volt visszhangja. (November óta Fenyvesi Zoltán irányítja a tankerületet, aki áprilisig fideszes országgyűlési képviselő volt.)

Ennek ellenére a következő, pénteki országos sztrájkban is részt vesznek.

A községekben a legnagyobb a baj

Mindössze három éve kezdte a pályát, de pontosan látja, mennyire szétesőben van az oktatás, és ez messze nem csak a fizetésről szól.

Földrajz-történelem szakosként mindjárt arra kényszerült, hogy biológiát is tanítson, mert senkit sem találtak megfelelő végzettséggel. Nincs elég napközis tanár sem, pedig sok sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyereket tanítanak, akiknek jobb lenne, ha délután kisebb csoportokban foglalkoznának velük. Az énektanár más településről jár át, az angoltanárok folyamatosan cserélődnek. „A tavalyi ballagók négy angoltanárt tehettek volna a tablóra, ha mindenkit meghívnak.”

Logopédusuk évek óta nem volt, most találtak valakit, aki amúgy elmúlt hatvan. Nincs helyben iskolapszichológus sem.

Tornaterem híján a testnevelésórákat a művelődési házban tartják, kérdés, mi lesz, ha a rezsiemelkedés miatt lejjebb kell tekerni a fűtést.

Merse Ferenc Fotó: Németh Dániel/444

Szerinte vidéken még jobban érezni az oktatás bajait, „csak az nem látja, aki nem akarja”. 2020-as adatok alapján valóban a községekben

morzsolódik le a legtöbb diák,

a legmagasabb az SNI-s gyerekek aránya,

a legkisebb a pedagógusokat segítő munkatársak aránya.

A kistelepüléseken a legsúlyosabb a tanárhiány is. A községi általános iskolákban a 10 százalékot is meghaladja azok aránya, akik szakos képesítés nélkül tanítanak valamilyen tárgyat (a megyei jogú városokban ez 5 százalék alatt van). Idegen nyelvből, természettudományokból és matematikából is a falvakban a legrosszabb a helyzet.

Egyedül lakni elképzelhetetlen

Merse Ferenc most 240 ezer forint körül keres, miután tavaly ősszel hónapokat töltött a portfóliója összeállításával, hogy magasabb kategóriába léphessen. Közben, ahogy mondja, ott az estébe nyúló délutáni műszak a felkészüléssel és a dolgozatokkal.

Ez a pénz arra elég, hogy az öccsével és a sógornőjével közös háztartásban éljen Sümegen. Busszal jár dolgozni, autóról álmodni sem mer, és elképzelni sem tudja, hogyan fizetne mondjuk Budapesten albérletet.

„Ritka az a pedagógus, aki egyedül él. Nem is tudom, hogy jöhetne ki a rezsi.” Gondolkodik rajta, hogy belevágjon a magánórákba, történelemből és földrajzból vállalna érettségi felkészítést, ami még több munka, de legalább pénzt hoz. „Minden pénz számít.”

Iskolás gyerek várakozik a zalahalápi buszmegállónál Fotó: Németh Dániel/444

Eredetileg történésznek készült, végül a szombathelyi egyetemi évek alatt döntötte el, hogy tanárnak megy, bár egykori osztályfőnöke próbálta lebeszélni. „Kicsit reménykedtem, hogy előbb-utóbb javulni fog a helyzet.” Az elmúlt években mégis inkább csak visszafelé fejlődött a rendszer: a fizetése egyre kevesebbet ér, az új nemzeti alaptanterv szerinte rosszabb a korábbinál.

Ma úgy látja, ha hirtelen megváltozna az élete, például külön kellene költöznie, vagy családot alapítana, kénytelen lenne más állás után nézni. Lehet, hogy a külföldön időseket gondozó nagynénjétől kérne segítséget, próbáljon munkát szerezni.

Egykori tanárszakos csoporttársai közül is sokan elmentek, a Facebookon szokta látni, éppen melyik innsbrucki étteremben dolgoznak.

Kiállhatnának a polgármesterek is

Szerinte azért bátorodtak fel most a tanárok, mert „összegyűlt elég feszültség a létbizonytalanság, a sok túlóra és a fáradtság” miatt, de olyanokkal is találkozik, akik hiába értenek egyet, nem mernek tiltakozni. Ők egyszerűen attól félnek, mi lesz, ha a mostani megélhetésüket is elveszítik. Ez Zalahalápon se mellékes, de annyira erős a szolidaritás a tantestületben, hogy az felülírja a félelmet.

Merse Ferenc is úgy gondolja, akkor lehetne eredményt elérni, ha „mindenki összefogna és polgári engedetlenkedne”, mert az év eleji törvénymódosítás kiüresítette a sztrájkjogot.

„Az lenne a legjobb, ha minden tanár kiállna. Én is azért vállaltam ezt, hogy minél többen álljanak ki, és vállalják fel.”

Reméli, hogy a szülők is egyre inkább melléjük állnak, illetve főleg a kistelepüléseken várná a polgármesterek támogatását. „Nekik is ki kellene állniuk, ha már van iskola, amit nem zártak be, nem vontak össze másikkal. Aktívabbnak kellene lenniük.”

A kormánytól azt várja, szánjon végre több pénzt az oktatásra, és kövesse Klebelsberg Kunót, aki „elvileg a példaképük”. De a tiltakozássorozat szerinte nem a kormányról és nem is a pártokról szól: akkor is így lenne, ha nem a Fidesz lenne hatalmon.