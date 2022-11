Duda elnök szerint nincs jele annak, hogy szándékos támadás érte volna Lengyelországot

"Nincs jele" annak, hogy a kedd este Lengyelország területén, az ukrán határhoz közeli Przewodów falu közelében becsapódott rakétát direkt Lengyelországra lőtték volna, vagyis a robbanás nem szándékos támadás eredménye volt, jelentette be szerdán Andrzej Duda lengyel elnök.

Andrzej Duda lengyel elnök a COP27 klímacsúcson 2022. november 8-án. Fotó: DOMINIKA ZARZYCKA/NurPhoto via AFP

"Nincs jele annak, hogy ez szándékos támadás lett volna Lengyelország ellen. A legvalószínűbb, hogy egy orosz gyártmányú Sz-300-as [eredendően légelhárító, bár a háborúban orosz részről földi célpontok ellen is bevetett] rakéta volt. Jelenleg semmilyen bizonyítékunk sincs arról, hogy a rakétát az orosz oldal lőtte volna ki" - írta a Twitterén.

"Sok jel utal arra", írta, hogy az ukrán légvédelem rakétájáról van szó, amely "szerencsétlenül lengyel területre zuhant".

Przewodówban, az ukrán határtól mindössze hat kilométernyire kedd este csapódott rakéta, melynek következtében két ember életét vesztette. A történtekre Lengyelország és a NATo is a helyzet komolyságához méltó visszafogottsággal reagált, nyugati részről senki se vádolta Oroszországot az incidensért.

Bár Duda elnök legfrissebb tweetjében csak azt említette, hogy egy elfogó rakéta roncsait találták meg, nem sokkal előtte Ludivine Dedonder belga védelmi miniszter arról írt a Twitteren, hogy a legfrissebb információk szerint két rakéta roncsait is megtalálták. Korábban a helyi szemtanúk is két rakéta becsapódásáról beszéltek, amely alapján arra lehetne következtetni, hogy az ukránok egy orosz támadórakétára lőtték ki elfogórakétájukat, és a két rakéta roncsai hullottak lengyel területre. (Via CNN)