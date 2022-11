Ülősztrájkoló miskolci diákok: Az élőláncok ellaposodnak, valami újat akartunk

Valami „újat, drasztikusat és látványosat” akartak mutatni a miskolci Földes Ferenc Gimnázium diákjai, akik péntek reggel ülősztrájkba kezdtek. Több százan vannak a folyosókon, 30-40 fős osztályok csatlakoztak a tiltakozáshoz teljes létszámban. Csak az alsóbb évfolyamokon, a 7-8.-ban van tanítás.

„Nagyon megható az egész. Annyira szép, érzelmes leszek tőle. Nem számítottam erre ” - mondta az egyik szervező diák, Ablonczy Levente. A sztrájk közben telefonon beszéltünk vele és két társával, Kulcsár Lászlóval és Elekes Annával.

„Voltak elvárásaink, és azokat is túlszárnyalták. Elénekeltük a Mi vagyunk a grundot, mindenki csatlakozott, nem is számítottunk rá, hogy az éneklésnél ilyen nagy lesz az összetartás” - mondta László.

„Rengeteg élőláncon voltunk már, de úgy gondoljuk, hogy ezek egy idő után ellaposodnak. Szerettünk volna valami újat kitalálni.”

„Arra várnak, hogy majd úgyis megunjuk az egészet, de ezzel is szeretnénk mutatni, hogy nem fogjuk megunni, és addig folytatjuk, amíg érdemi változás nem lesz.”

Szeretnék, ha később más iskolákban is követnék a példájukat, és azt sem zárják ki, hogy ők is fognak még ülősztrájkolni. „Ha nem változik a helyzet, és nagyon remélem, hogy nem így lesz, akkor be fogjuk még vetni” - mondta Anna.

Nyílt levelükben saját iskolájuk konkrét problémáit is felsorolták: