Rendeztek Putyinnak egy találkozót orosz katonaanyák jól megválogatott csoportjával

Orosz katonaanyák gondosan kiválogatott csoportjával találkozott gondosan megrendezett körülmények között pénteken Vlagyimir Putyin, írja a Guardian. A látványtalálkozót azután szervezték meg, hogy az orosz elnök nem volt hajlandó találkozni a mozgósítás ellen tiltakozó katonaanyák csoportjával. Helyettük most egy csecsenföldi katonai vezető anyjával, illetve háborúpárti civil szervezetekben aktív asszonyokkal ült egy asztalhoz.

photo_camera Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután nem volt hajlandó találkozni a gyermekeik sorsa miatt haragos katonaanyákkal, pénteken szervezett egy látványshow-t, ahol gondosan összeválogatott, vele mindenben egyetértő nők csoportjának adhatott elő a háborúról, vagyis ahogy ő hívja, "különleges katonai műveletről". Fotó: ALEXANDER SHCHERBAK/AFP

A Guardian három résztvevő asszony személyazonosságát tudta megállapítani. Putyin mellett közvetlenül például az ultrakonzervatív költő és aktivista, Oleszja Sigina ült, aki nemrég a Donbászban forgatott háborús propagandafilmet az orosz csapatokról. Októberben a Vesztyi rádió adásában a frontalakulatokkal szembeni megalázó bánásmódról érkező hírekre reagálva például közölte, hogy "a frontvonalban senki se dühös a kormányra, csak egy céljuk van, a győzelem".

Ott volt a találkozón Zsaradat Aguyeva Csecsenföldről, akinek az egyik fia az egyik csecsen zászlóalj, a Zapad-Ahmat egyik parancsnoka, a másik fia pedig egy csecsenföldi körzeti rendőrkapitányság vezetője. A család jó viszonyt ápol Ramzan Kadirov csecsen elnökkel, aki októberben nyilvános Telegram-üzenetben kívánt jó egészséget a két fiúnak.

A harmadik azonosított résztvevő, Nagyezsda Uzunova a Harcos Testvériség szélsőségesen nacionalista orosz veteránszervezet aktivistája. A Guardian tudósítói szerint ugyanakkor a megrendezett találkozó ténye önmagában is árulkodó, arra utal, hogy a Kremlt nagyon is aggasztja a mozgósítás belföldi fogadtatása.

photo_camera Vlagyimir Putyin a gondosan összeválogatott halgatóságával a Kreml egyik hatalmas asztalánál. Fotó: ALEXANDER SHCHERBAK/AFP

"Világos, hogy az élet sokkal bonyolultabb és sokszínűbb annál, amit a tévékben, vagy akár az interneten mutogatnak. Abból semmit se szabad elhinni, mindenféle hamisítványok, átverések, hazugságok terjednek. Ezért is gyűltünk most össze, ezért is javasoltam ezt a találkozót, hogy első kézből hallgathassam meg önöket" - közölte gondosan összeválogatott közönségével Putyin.

Az orosz elnök a találkozón egy kérdésben önkritikát gyakorolt. "Mostanra talán nyilvánvaló, hogy az újraegyesítésnek korábban kellett volna megtörténnie, és akkor nem lett volna annyi civil áldozat" - közölte a 2014-15-ben, javarészt amúgy már a két minszki tűzszüneti egyezmény aláírása után megszállt donbászi területekre utalva, egyben felmelegítve a februári invázió látszatindokaként megfogalmazott orosz vádakat arról, hogy valójában az ukránok nem tartották be a 2015-ben rájuk kényszerített tűzszüneti megállapodást. (Via The Guardian, MTI)