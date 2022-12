A Megafon alapítója: „Tök őszintén mondom, hogy nincsen semmilyen formális kapcsolat semmilyen politikai erővel, sem szervezeti, sem finanszírozási ügyekben”

Majdnem egyórás interjút adott a Karc FM-nek Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója és a Megafon alapítója. Ebből kiderül, hogy:

Nincs a világon még egy olyan jó dolog, mint a jobboldali hangokat felerősítő Megafon, és sajnos úgy látszik, nehéz is lenne exportálni a siker receptjét.

Nincs függetlenebb a Megafonnál, de legalábbis ilyen nyíltan jobboldali megmondóközösség, mint ez, egyszerűen nem létezik.

Szerénytelenség lenne tevékenységüket összehasonlítani a polgári körök szervezésével, de hát azért ugye.

Nem érdekeltek a reklámpiacban. Nincsenek reklámbevételeik, ezért nem is kell nézettségi mutatókat produkálniuk.

A Pesti TV például sosem volt konkurencia. De a baloldali sajtó sem.

A beszélgetés első 8-10 percében semmi sem hangzik el, aminek lenne értelme, de egy idő után azért mond érdekeseket a Fidesz egyik alapembere - aki azt állítja, őket nem pénzeli a Fidesz.

Például hogy a Megafon nem egy országos lefedettségű szervezet, ami mögött nem áll pártpénz.

„Tök őszintén mondom, hogy nincsen semmilyen formális kapcsolat semmilyen politikai erővel, sem szervezeti, sem finanszírozási ügyekben. Tehát azért kezdettől fogva egy nyíltsisakos, politikai szerveződésnek markánsan jobboldali, bármilyen politikával foglalkozó szerveződésnek a választások, az a fókuszában kell, hogy legyen. Tehát én kezdettől fogva azt mondom viszont, hogy a Megafon az nem egy választási projekt. Tehát az, amit mi kitűztünk célul, az messze túlmutat a bármelyik választáson, nemhogy a huszonkettesen” - mondja Kovács.

Később a nem Fidesz által fizetett szakértő rátér, hogy az Egyesült Államokban is keresett fogódzkodót, mindhiába. „Nincsen egy olyan példa, amit lehetne követni. Én kimentem, mielőtt belevágtunk a Megafonba, kimentem az Egyesült Államokba, nagyon sok emberrel találkoztam, aki a közösségi média és a politika keresztmetszetével foglalkozik évtizedek óta. Ezek a világ legjobb szakemberei. Az volt a nagyon erős benyomásom, és tán ez bizonyosságot is nyert, hogy amit ők csinálnak, azt nem lehet a magyar piacra lefordítani” - mondta a Megafon alapítója.

Nem kritikaként mondja, de azért mondja, hogy a jobboldali sajtóban nem eleget és nem elég pozitív felhanggal írtak róluk. De nem baj, mert ez alapjaiban nem befolyásolta a projektet.

„Mivel nem bekérdezős interjúról van szó, térjünk át a legforróbb témára” - tette fel a talán csak legnichebb jobbos belső vitákra utaló kérdést rádió műsorvezetője.

- István, nem cél, hogy ha belépsz ebbe a rádióba és belépsz a bezzeg műsorba, ide hozzám, akkor feltétlenül úgy távozzál, hogy nagyon kellemes hangulatban és alákérdezéseket kapjál. Legyünk túl egy kellemetlen... - kezdi a műsorvezető.

- Ezért is jöttem - fejezi be a gondolatát Kovács István.

- „Azért legyünk túl, mert te magad is az imént egy félmondatoddal jelezted, hogy kicsit kevesebb dicséretet vagy támogatást éreztél a jobboldali hagyományos sajtó részéről. Úgy gondolom, hogy az a politikai újságírói szakma, az nagyjából egy homogén, egy tömb, és aztán különböző osztódásokkal, párhuzamokkal együtt tud működni, nagyon sokkal többen és sokkal kevesebben, jobbak és rosszabbak nem tudunk lenni” - fejtette ki a rádiós, jelentsenek e szavak bármit is. - „Mármint nagyobb léptékben nézve. A Pesti Tévé elindulása okozott ezzel a blokkal, amit Mediaworksnek hívunk, mosolyszünetet, kis vicsorgást, aztán az szépen elült, mindenkinek meglett olyan módon a helye, és aztán született egy döntés, véget ért egy történet. Azok az emberek, akik ott dolgoztak, én azt gondolom, hellyel-közzel megtalálták akár újra a helyüket ebben a konglomerátumban, vagy mást csinálnak. Ha nem is lehet párhuzamot vonni a Pesti Tévé esetére. Már csak azért sem, mert ti vagytok és léteztek, és töretlenül vagytok, itt is voltak olyan karakterek, akiket korábban a néző, az olvasó, a hallgató ennek a cégcsoportnak a keretein belül ismert meg és észlelt, majd felbukkant nálatok”.

Kovács úgy véli, nekik nemcsak hogy a balliberális sajtó, de a Pesti Tévé sem volt soha konkurenciájuk. Azt meg a legnagyobb tévképzetnek tartja Kovács, ha bárki azt gondolja, nekik versenytársuk lehet a Partizán.

Akinek van erre idegrendszere, itt nézheti meg a teljes beszélgetést: