Tovább csúszik a Mol százhalombattai Dunai Finomítójának újraindítása

Mert a legutóbbi nyomáspróbán újabb műszaki gond akadt. A szerdai nyomáspróbán újabb repedést találtak a rendszerben, emiatt az Index információi szerint újabb, minimum három napot csúszik az újraindítás.

November végén az RTL riportja szerint a fővárosban és vidéken is volt több olyan benzinkút, ahol nem volt 95-ös benzin vagy dízel, ami a MOL szerint november végén minden ötödik kútjukon előfordult. Az Ásványolaj Szövetség főtitkára akkor azt mondta, szerinte hozzá kell szokni ehhez, amíg 480 forintos rögzített áron lehet üzemanyagot vásárolni.

A szerdai kormányinfón az ársapkákkal kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, hogy legutóbb december 31-ig hosszabbítottak, de most valóban aggasztó hírek vannak az ellátást illetően. Arról is beszélt, hogy december 5-én életbe lépnek szankciók, a MOL százhalombattai üzemében is vannak problémák, és a MOL-nak kell döntenie, hogy képes-e ellátni az országot a szükséges üzemanyaggal, vagy sem.