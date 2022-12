Diákok tiltakoztak Kínában, miután egyetlen covidfertőzött miatt bezárták az egyetemüket

Egy kelet-kínai egyetem diákjai tiltakozást kezdtek a lezárások ellen, miután egyetlen koronavírus-beteg miatt a vezetőség bejelentette, öt napra bezárják az intézményt.

A Twitteren közzétett videókon diákokból álló tömeg látható, amint még hétfőn este a Nanjing Tech Egyetemnél tiltakoznak.





„Haza akarunk menni!”, „Vezetők, mondjatok le!”, „A hatalmatokat a diákok adták nektek, nem ti magatok” – kiabálták a diákok, nyilvánvalóan az egyetem vezetőségére utalva. A felvételeken látszik, ahogy rendőrautó érkezik a helyszínre.

Egy diák megerősítette az AFP-nek, hogy a tüntetésre egy nappal azután került sor, hogy az iskola bejelentette: öt napra lezárja az egyetemet egy fertőzött miatt. Azt is elmondta, hogy társai elégedetlenek voltak az egyetem rossz kommunikációjával, és aggódtak, hogy a téli szünetre sem utazhatnak haza.

A tiltakozás nem sokkal azután történt, hogy az emberek több kínai városban – köztük Pekingben és Sanghajban is – utcára vonultak az emberek, követelve, hogy vessenek véget a zéró covid politika miatti lezárásoknak és korlátozásoknak. Néhányan még a Kínai Kommunista Párt és Hszi Csin-ping elnök lemondását is követelték. (via Guardian)