Még hetekig lehetnek „ellátási problémák" az üzemanyagpiacon, mondja a Mol

A sokáig húzódó, a finomító kapacitását jelentősen csökkentő karbantartási munkák lezárultával a Mol ugyan kedden újraindította a százhalombattai Dunai Finomítót, de a teljes kapacitás elérése több hetes folyamat, egyik napról a másikra nem oldódnak meg az „ellátási problémák", közölte kedden a Kossuth Rádió Déli Krónikájában Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója.

photo_camera A Széna téri Shell-kúton hétfőn csak azért nem volt sor, mert nem volt miért sorba állni . Magyarországon a hatósági benzinár bevezetése óta minden benzinkutat a Mol lát el üzemanyaggal, más cégeknek nem éri meg veszteségesen árulni a hatóságinál sokkal drágább üzemanyagot. Fotó: Urfi Péter

Az „ellátási problémákért", hogy ezt az eufemizmust használjuk arra a jelenségre, hogy nincs benzin, Bacsa a finomítói termelés kiesése mellett „a jelenlegi pánikvásárlásokat és a készletfelhalmozást" is hibáztatta, továbbá azt is közölte, hogy azok elhárításához az importnak is helyre kellene állnia. Bár azt pontosan nem határozta meg, hogy milyen importra gondol, de ha feldolgozott üzemanyag importjára, arra februártól már nem nagyon lesz lehetősége a Molnak, mert az orosz olajipart sújtó európai szankciók egyike történetesen kizárja az orosz olajból termelt származékok tagállamok közti kereskedelmét, mely alól egyedül Csehország harcolt ki magának kivételt.

Ez, mint azt Magyari Péter hétfői cikkében részben kifejtette, a Molt is sújtja, mert az százhalombattai és pozsonyi finomítói között úgy osztotta fel a termelést, hogy az előbbi arányaiban több dízelt, az utóbbi arányaiban több benzint állít elő az oroszoktól vezetéken vásárolt olajból - melyre amúgy nem vonatkoznak a december 5-én életbe lépett európai szankciók. (Via MTI)