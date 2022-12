444. oldal #11: Így játszik össze a Facebook az autoriter rezsimekkel

Egyszerre kell küzdeni a tech cégek túlhatalma és a diktátorok ellen, mert a kettő összefügg - írja a Nobel-békedíjas Maria Ressa, aki Orbánra is kitér könyvében. A 444. oldal legújabb adása.

Maria Ressa fülöp-szigeteki újságíró, aki éveken át harcolt a XXI. század egyik legelvetemültebb diktátora, Rodrigo Duterte elnök és rendszere ellen. Duterte rezsimje az elsők között használta fegyverként a Facebookot, a közösségi médiát, ezen keresztül szította a félelmet és a gyűlölködést, trollhadserege és politikai influenszerei minden eszközzel támadták az elnök kritikusait. Maria Ressa munkásságáért tavaly Nobel-békedíjat kapott, és a most - itthon a 444 és az Openbooks gondozásában - megjelent könyve, az “Így szállj szembe a diktátoroddal” az autokrata hatalmak elleni harcról szól (és itt Ressa Orbán Viktorra is kitér), de a könyv egyben kiáltvány a nyilvánosságot uraló tech cégek túlhatalma ellen is.

A 444. oldal vendége Király András, aki nemrég interjút készített Ressával és a könyv szerkesztésében is részt vett