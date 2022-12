Tényleg az állami médiához igazol Kárász Róbert

Kárász Róbert lesz a Duna Médiaszolgáltató Zrt. kreatív igazgatója, ismerte el az állami média egy hétfőn délután közzétett, sajátos közleményben.

Ebben először is hazugsággal vádolnak minden „balliberális” portált, ami az elmúlt napokban megírta, hogy szerződtették az ATV nemrég távozott műsorvezetőjét. A Blikk szombaton arról írt, hogy Kárász az MTVA-hoz megy, a Média1 pedig arról, hogy általában az állami médiához. Az MTVA erre közölte, hogy „semmilyen formában nem tervezi Kárász Róbert alkalmazását”.

A napokkal később kiadott, hétfői szövegből kiderül, hogy Kárász nem az MTVA, hanem a Duna Médiaszolgáltató Zrt. egyik vezetője lesz. Ez a cég rendeli meg az állami média műsorait, amiket aztán az MTVA legyárt.

photo_camera Kárász Róbert

Kárász októberben jelentette be, hogy elmegy az ATV-től, majd le is került a képernyőről, miután Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester élő adásban feszült össze a Pesti Srácok dolgozójával, és Kárász ezzel kapcsolatban az ATV szerint is hazudott.

Februárban Kárász az első sorból figyelte Szijjártó Péter eligazítását a Megafon rendezvényén, tavaly pedig kiderült, hogy az alapítványa az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott pénzt. A 24.hu azt is bemutatta, hogy Kárász egy alapítványon keresztül tolta át saját cégébe a Magyar Nemzeti Banktól kapott közpénzt.