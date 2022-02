Az ATV műsorvezetője első sorból figyelte Szijjártó Péter eligazítását a Megafon rendezvényén

Csütörtök este Szijjártó Péter külügyminiszter is felszólalt az internetet százmilliókért fideszes üzenetekkel teleharsogó Megafon Központ rendezvényét, ahol szokása szerint elmondta, hogyan keménykedett a nagykövetekkel, akik szerinte be akarnak avatkozni a magyar választási folyamatokba.

A külügyminiszter egy videót is megosztott, amin nem csak a Megafon beszélő fejei bólogatnak, hanem Kárász Róbert, az ATV műsorvezetője is feltűnik. Kárász aztán a közös csoportképen is az első sorban állt.

Fotó: Szijjártó Péter FB screenshot

Kerestük Kárászt telefonon és emailen is, de nem reagált, ahogy az ATV sem. Pedig szerettük volna megtudni, hogy Kárász is jelentkezett-e a Megafon képzésére, vagy hogy tényleg lesz-e A Kárász oszt Facebook-oldal, mert nem úgy tűnt, mint aki riporterként vett részt a rendezvényen.

Kárásznak egyébként 10 ezres Facebook-oldala van, de eddig nem használta olyasmi propagandára, amiért a Megafonban pénzt adnak.

A műsorvezetőnek voltak korábban is elég érdekes megnyilvánulásai, például amikor megvédte a bevándorlásellenes népszavazás kérdéseit, vagy amikor rohamos tempóban fejlődő magyar egészségügyet vizionált, vagy az Instagram oldalán rendszeresen oszt meg képeket arról, ahogy éppen Rákossy Balázs államtitkárral sportol, de az ilyesmi azért más kategória, mint részt venni a kormányzati propaganda elsőszámú műhelyének képzésén.