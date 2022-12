„Te ezért még bemész dolgozni?” – kérdezte portugál kollégája egy magyar pedagógustól, amikor meghallotta, mennyit keres

A DW Magyar egy lisszaboni magyar édesanyával és két olyan magyar pedagógussal interjúzott, akik Portugáliában is dolgoztak, így belülről is ismerik az ottani közoktatást. A portugál iskolarendszert sokan emlegetik példaként a magyar oktatás reformjához, mivel az ottani közoktatás hasonló problémákkal küzdött a reformok előtt, mint a magyar most.

A DW Magyar stábja néhány hete egy portugál iskolában is forgatott, és számos nézői levelet kaptak ott élő magyaroktól. Végül hárman egyeztek bele, hogy interjú formájában is megosszák tapasztalataikat. Elmondták, ők miben látják a portugál közoktatás sikerét, illetve hogy az ottani iskolareform mely elemei látják alkalmazhatónak a magyar oktatási rendszerre.