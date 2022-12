Erőszakolják a letartóztatott nőket az iráni hatóságok

Erőszakolják és bántalmazzák a bebörtönzött tiltakozókat az iráni börtönökben, írta a BBC-nek börtönéből írt levelében egy ismert iráni jogvédő aktivista. Narges Mohammadi a Nobel-békedíjas Shirin Ebadi jogvédő szervezete, Az Emberi Jogok Védelmezői Központ igazgatóhelyettese. 2011 óta többször bebörtönözték, jelenleg "propaganda terjesztése" miatt tartják fogva a hírhedt teheráni Evin börtönben.

Iránban szeptember, a 22 éves Mahsza Amini halála után kirobbant tiltakozási hullám kezdete óta több mint ötszáz tiltakozót, köztük 69 gyereket gyilkolt meg a karhatalom, és a jogvédők szerint ezreket vettek őrizetbe. Az összecsapásokban több tucat karhatalmista is életét vesztette. Amini az erkölcsrendészet fogságában vesztette életét, azért vették őrizetbe, mert állítólag nem kellően jól takarta el a haját.

A tüntetéseken - melyek jelszava Nő! Élet! Szabadság! - letartóztatottak egy részét az Evin börtön női részlegén tartják fogva, ahol Mohammedit is. Így személyesen tőlük hallhatott felkavaró részleteket megrázkódtatásaikról. Egy ismert aktivistát például a lábánál-kezénél összekötve, egy horogra akasztotva szállították a börtönbe, ahol aztán a börtönőrök megerőszakolták. Mohammedi állítása szerint atestét sebek és foltok borították. Egy másik nőt két rendőr fogott közre egy motoron, úgy szállították a börtönbe, eközben zaklatták.

Az iráni állami tévé tagadja, hogy a hatóságok nemi erőszakot vetnének be a tiltakozó nők ellen. Még egy filmet is bemutattak, hogy a letartóztatott nőket olyan létesítményekben őrzik, ahol a börtönőrök is nők, az erőszakolásról szóló nyugati beszámolókat "alaptalan pletykáknak" minősítve. Miközben magukról a tiltakozásokról alig számolnak be, írja a BBC.

Mohammadi azt írta, hogy bár beszámolója miatt a bebörtönzöttek hozzátartozóit is megfélemlíthetik, le kell lepleznie, ami történik, különben sose lesz vége. "Ha nem fedjük fel ezeket a bűnöket, akkor a jövőben is bevetik ezeket az elnyomó eszközöket a nők ellen" - írta. "Erős, független civil szervezetek híján a sajtó, a nemzetközi jogvédők és a világközvélemény figyelme és támogatása életbevágó" - írta.