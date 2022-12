Katartikus drámákra és 9 nyilas legekre szomjazik a világ

A világ legszórakoztatóbb sportjának hívei álmukból ébresztve is tudják, hogy 2022 már másfél hete elkezdődött, írtam tavaly karácsonykor, mint minden évben, ezt most is megismételhetném, csupán az évszámot kell kicserélni, és mivel most már szilveszter van, a bő két hete lenne a helyes megfogalmazás, a többi stimmel.

A téma, ami a terítéken szerepel, a darts-vb, amely bár 2023-asnak minősül, december 15-én rendben elkezdődött – azokban a napokban, amikor egy másik világbajnokság, a labdarúgó-, épp kulminált –, és nemhogy zajlik, hanem a végjátékához közeledik immár. 30-án kialakult a legjobb 8 mezőnye, 31-e szünnap, nagy bulinak helye nincs, 1-jén jönnek a negyeddöntők, 2-án az elődöntők, 3-án a finálé, ez annyi, mint 7 meccs, bizonyára sok-sok katartikus pillanattal.

photo_camera Gerwyn Price hajít Fotó: DAVID INDERLIED/dpa Picture-Alliance via AFP

Hogy a PDC (hosszabbítva: Professional Darts Corporation) világbajnokság miért és miként aranyozza be e pompás kocsmasport híveinek év végi, év eleji mindennapjait, azt nem kezdem el újra ecsetelni, egyrészt anno megtettem, másrészt a tábor egyre népesebb, aki belekattint egy efféle cikkbe, az alighanem tudja, miről van szó. Úgyhogy arról írok, hogy hol tartunk.

Először is, a 2023-as vb két szűk esztendő után megint olyan, amilyennek lennie kell: közönség előtt zajlik, hagyományos helyszínén, a londoni Alexandra Palace-ban. Ez azért örömteli, mert a koronavírus-járvány különböző hullámai az előző alkalmakkor beleszóltak a lebonyolításba.

A 2021-es eseményen nem lehetett ott a publikum – holott az önfeledt fesztiválozás alapvető „tartozék” –, míg a 2022-es idején tombolt az omikron Nagy-Britanniában, durva esetszámokkal, és ez minden óvintézkedés ellenére több klasszist kivett a versenyből. Mások mellett a legnagyobbak egyike, a háromszoros vb-győztes Michael van Gerwen sem azért volt kénytelen búcsúzni, mert legyőzték.

photo_camera Michael Smith elégedetlen Fotó: CHRISTOPHER NEUNDORF/dpa Picture-Alliance via AFP

Most ilyen gondok hálistennek nincsenek, teljes mezőnnyel startolt a sorozat, a ranglisták éllovasai valemennyien jelen voltak, mi több, jó formában érkeztek, ezt szemléletesen illusztrálja, hogy a 32 kiemelt közül rekordba illő módon 29-en bejutottak a legjobb 32 közé.

A világbajnokságok egyik nagy kérdése az, hogy lesznek-e új arcok – ifjak vagy idősebbek –, akik berobbannak, esetleg szintet lépnek-ugranak, ilyesmi eddig nem annyira történt. A mindössze 21 éves északír Josh Rock nem kiemeltként érkezett, ám olyan éve volt – junior-világbajnoki címmel és egy 9 nyilas kiszállóval a Grand Slam of Dartson –, hogy a fogadóirodák a top 10-be rakták a végső győzelemre esélyesek listáján. Nagyratörő céljait ő nem válthatja valóra, a legjobb 16 között 4-3-ra kikapott a walesi Johnny Claytontól. Annyi baj legyen, fogunk még hallani róla.

Ha a kiesetteknél tartunk, a legváratlanabb fejlemény ezen a vonalon az volt – noha több korábbi vb-győztes is hazament, Raymond van Barneveldtől Gary Andersonon át Rob Crossig –, hogy a második meccsén bukott a címvédő Peter Wright. A paradicsommadárpunk sztár pocsék játékkal, 1-4-gyel búcsúzott a belga Kim Hubrechtsszel szemben december 27-én, más kérdés, hogy legyőzője is távozott azóta, három nappal később lenullázta őt honfitársa, Dimitri Van den Bergh.

photo_camera Michael van Gerwen elégedett Fotó: DAVID INDERLIED/dpa Picture-Alliance via AFP

A legjobb 8-ba összességében 3 angol (Michael Smith, Chris Dobey, Steven Bunting), 2 walesi (Gerwyn Price, Johnny Clayton), továbbá 1-1 belga (Van den Bergh), holland (Michael van Gerwen) és német (Gabriel Clemens) került, közülük négyen top 10-esek ez idő szerint. Ők lehetnek ott a végelszámolásnál is, habár a darts olyan sport, hogy tényleg sose lehessen tudni.

Az első két helyen Price-t és Van Gerwent indokolt említeni, mindketten roppant meggyőzőek. Az egyszeres vb-győztes walesi 2021-ben ért fel a csúcsra, vezeti a világranglistát, két legutóbbi meccsén Raymond van Barneveldet 4-0-ra, a portugál José de Sousát 4-1-re verte. Van Gerwennél nagyobb tehetség minden idők legjobbja, a 14-szeres világbajnok Phil Taylor visszavonulása óta nem volt a placcon, ehhez képest szinte meghökkentő, hogy „csak” három vb-t nyert, és az utolsót is már 4 éve, 2019-ben. Most ígéretes formában van, 2022-ben négy nagy tornát nyert, ezen a vb-n 4-1-es, 4-2-es és 3-0-s győzelmeket aratott, minden alkalommal 100 fölötti átlagokkal, az osztrák Mensur Suljovic ellen 107,66-ot hozott, ami egészen fergeteges.

Számolni kell még Michael Smithszel is, aki tavaly hatalmas csatában vesztette el a döntőt, és akinek idén őszig nem volt diadala major tornán, mígnem novemberben behúzta a Grand Slam of Dartsot. De ahogy említettem, szó sincs róla, hogy a további öt állva maradt dartsos végső sikere lehetetlen lenne.

A negyeddöntők párosítása így néz ki:

Van den Bergh–Clayton

Smith–Bunting

Price–Clemens

Van Gerwen–Dobey

Végül van itt még egy fontos dilemma: lesz-e 9 nyilas kiszálló ezen a világbajnokságon? A tavalyi torna ebből a szempontból elkényeztetett bennünket, hárman is összehozták a tökéletes leget – William Borland, Darius Labanauskas és Gerwyn Price –, idén eddig hasztalanul ácsingóztunk. Nem csoda, ha nincs ilyen egy vb-n – a 2021-esen is csak egy volt, előtte évekig semmi –, de megpróbáljuk kiszurkolni. A helyszínen majd máskor, addig a Sport Tv közvetítései jóvoltából.