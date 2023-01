2023 dilemmája: az inflációtól vagy a visszaeséstől tartunk jobban?

2022 rekord inflációt, energiaválságot és recessziós fenyegetést hozott a globális, európai és a magyar gazdaságnak. Az idei év nagy kérdése várhatóan az lesz, hogyan másznak ki a világ gazdaságai ebből a helyzetből, hogy a magas infláció és a recesszió jelentette fenyegetések közül melyiktől tartanak jobban és hogy ez a két folyamat hogyan hat majd egymásra. Az év első napjaiban gazdasági szakértőket kérdeztünk arról, milyen kilátásokkal állhatunk neki az idei évnek. Mint mondták, elkerülhetőnek tűnik a mély gazdasági visszaesés, de csak úgy, hogy jó ideig nem térünk vissza abban az olcsó pénz és szinte nem is létező infláció jellemezte világban, amiben a járvány előtt éltünk. Kiderül, Magyarország miért állatorvosi lova az egész nyugati világra váró dilemmáknak, miért nehéz megmondani, hogyan alakulhat a magyar növekedés és miért eshet puhára az amerikai és európai gazdaság, ha már az esés elkerülhetetlen.

Infláció és/vagy recesszió?

2023 egyik legnagyobb gazdasági kérdése az lesz, hogy hogyan alakul a globálisan rég nem látott mértékű infláció, a másik pedig az, hogy recesszióba fordulnak-e a fejlett gazdaságok, és ha igen, hogy néz majd ki ez a recesszió. Ez a két kérdés pedig nagyon mélyen összefügg. A makrogazdasági tankönyvek szerint a mély, fogyasztás komoly visszaesésével, munkahelyek elvesztésével és így növekvő munkanélküliséggel járó gazdasági visszaesésé tudja igazán visszafogni az elszaladt inflációt. Ilyenre viszont talán nem kell majd 2023-ban számítani sehol a világon. Innentől viszont még a szakembereknek is fejtörést okoz, hogy mire lehet számítani.

A gazdaság visszaesését alapvetően a jegybankok szigorú kamatpolitikája okozza, amivel az évtizedek óta nem látott magas inflációval igyekeztek fölvenni a harcot. Ahogy viszont a globális ellátási láncok lassan helyreállnak a koronavírus-járvány, aztán pedig részben a háború okozta sokkokból, az energia- és nyersanyagárak lassan a háború előtti szinthez térnek vissza, enyhül az inflációs nyomás, a jegybankokon így egyre inkább nő a nyomás a piaci szereplők részéről, hogy lazítsanak a kamatpolitikájukon. Kovács Krisztián, a Concorde Értékpapír Zrt. üzletfejlesztésért és stratégiai tervezésért felelős igazgatója szerint viszont

nem biztos, hogy a jegybankok mernek olyan ütemben lazítani, ahogy azt a gazdaság szereplői szeretnék.

photo_camera A Kopint-Tárki decemberi GDP és inflációs előrejelzése Grafika: Kpoint-Tárki

Az Egyesült Államokban például most éppen úgy tűnik, tetőzött az infláció, a jegybank szerepét betöltő Fed viszont valószínűleg nem akar abba a hibába esni, mint a 70-es években, amikor túl hamar vágta vissza a kamatokat, és visszatért az infláció. A szakértő szerint ezért 2023 első felében egyszerre figyelik majd a piaci szereplők a növekedési és az inflációs adatokat, és időnként változik majd, hogy melyiktől tartanak jobban. Az infláció most éppen lefelé tart, recesszióra utaló jeleket látni, csökken a vállalatok profitja, a nagy amerikai autógyártók megint nagy kedvezményekkel igyekeznek felhajtani a keresletet, és még számos példa mutatja, hogy inkább a gazdasági visszaeséstől tartanak az emberek. De ha kijön a vártnál magasabb inflációs adat, az átírhatja a várakozásokat. A jegybanki lépéseknek pedig legalább két negyedévre van szüksége, hogy éreztessék hatásukat a gazdaságban, így nagy kérdés, hogy a Fed vezetői és más jegybankárok mitől tartanak jobban.

Móricz Dániel, a Hold Alapkezelő befektetési igazgatója szerint azért is nehéz megmondani, hogy mekkora recesszióra és mekkora inflációra lehet számítani, mert nem volt még igazán példa arra, hogy úgy fordul recesszióba a világgazdaság, hogy a lakosságnak még mindig viszonylag nagy többletmegtakarításai vannak. A tőkepiaci indikátorok, kötvényhozamok, részvényárfolyamok, határidős nyersanyag-szerződések, beszerzési menedzserindexek és hasonlók alapján mindenki gazdasági visszaesésre számít. Viszont a fejlett gazdaságokban a lakosság nagy része még mindig nem élte föl teljesen a koronavírus-járvány alatt felhalmozott megtakarításait, a kínaiak pedig csak most, a járványintézkedések eltörlése után kezdhetik majd bepótolni az elhalasztott fogyasztásaikat, utazásaikat, egyéb pénzköltéseiket.

Mindez tompító hatással lehet a gazdasági visszaesésre, vagyis lesz recesszió, de azért puhára esik, nem üti meg magát nagyon a világgazdaság. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem lesz akkora a munkaerőpiaci hatás, kevesen vesztik csak el az állásukat, továbbra is nyomás lesz a cégeken, hogy növeljék a béreket, ha nem is 6-7 százalékkal évente, ahogy most az Egyesült Államokban teszik, de mondjuk 3-4 százalékkal. Ez pedig azt jelenti, hogy az infláció nem tud visszaesni a korábbi nagyon alacsony szintre, magasabban, 4 százalék körüli szinten állhat be a fejlett piacokon. Így pedig a kamatkörnyezet sem lehet olyan alacsony, mint volt a járvány előtti évtizedben, mert a jegybankok nem mernek majd nagyon lazítani a monetáris politikán.

Európában mindenesetre egyelőre jelentős lassulásra lehet számítani. A Kopint-Tárki decemberi legutóbbi konjunktúrajelentése szerint az eurózóna éppen, hogy növekedhet az idén, a tavalyi 3 százalék után 0,3 százalékkal növekedhet a GDP, vagyis a recessziót éppen sikerülhet elkerülni.

Móricz szerint nagy kérdés, hogy mi történik majd az ingatlanpiacon, ahol még nem indult el jelentős áresés, de lehet, hogy ez csak idő kérdése. És olyan nagyobb kockázatok is vannak a rendszerben, mint a kínai ingatlanpiaci- és hitelbuborék kidurranása, igaz, ez már több mint egy évtizede folyamatos fenyegetést jelent, amit eddig valahogy kezelni tudott a kínai kormány.

Nem nagyon maradt miből növekedni Magyarországon

Móricz Dániel szerint a magyar gazdaság egyfajta állatorvosi ló is lehet az idén sok szempontból, mert korábban került abba a túlfűtött állapotba, amibe a nyugati gazdaságok is eljutottak. Az elemző szerint ha Magyarországon át lehet vészelni a lassulást a foglalkoztatás komolyabb csökkenése nélkül, az jelezheti azt, hogy máshol is meg tud ez történni. Ez kisebb gazdasági visszaesést, de magasabb szinten beálló inflációt és magasabb kamatokat jelent.

Magyarországon lényegében már megtörtént, amitől nyugaton tartanak: nagyon magas az infláció, a gazdaság pedig várhatóan stagnál vagy enyhén vissza is esik majd. A magyar gazdaság az elmúlt évtizedekben nagyon alacsony kamatkörnyezetben, alacsony energiaárak mellett, a munkaerőpiaci tartalékait kihasználva, sok uniós támogatást bezsebelve, sokat exportálva és magas belső fogyasztással tudott növekedni, 2023-ra viszont ennek a modellnek szinte minden eleme kiesett vagy kérdőjeles. Móricz úgy látja, a magyar háztartások egy részének lehetnek még felélhető tartalékai, mert bár sok termékből kevesebbet vásároltak az emberek a tavalyi év végén, a taxisok forgalmán, az ünnepek alatti szállásfoglalások alapján és több elektronikai eszköz piacán és hasonló fogyasztási mintázatokban a nagy infláció ellenére sem látszik visszaesés.

Palócz Éva, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet Zrt. vezérigazgatója szerint sok a kérdés a magyar növekedési kilátások körül, nem tudni például, a belső fogyasztás hogyan alakul majd, mennyire fogják vissza a vásárlásaikat az emberek a nagy infláció miatt, vagy hogy mennyire esnek vissza a beruházások. Ahogy az uniós források kérdése sem oldódott meg igazán, amelyekre viszont a kormány nagyon számíthatott a növekedés fenntartásában. Hiába próbál sikert kommunikálni a kormány az EU-s pénzek ügyében, egyelőre azt még nem sikerült elérni, hogy ezeket a forrásokat oda is adják, csak hogy ne vonják el biztosan. Így nagyon bizonytalan, hogy ezek a pénzek hatással lehetnek-e az idei növekedésre.

Ahogy Magyari Péter írta cikkében, az EU-s intézmények úgy zárták el a magyar kormányt a forrásoktól, hogy közben ez ne legyen kommunikációs szempontból nyilvánvaló. A bizottság decemberben jóváhagyta a Helyreállítási Tervet, amely alapján 2400 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás járna Magyarországnak. Ám ahhoz, hogy ez meg is érkezzen, még egy sor feltételt kell teljesíteni, 27 szupermérföldkövet kell elérni. Palócz szerint pedig ezek közül a mérföldkövek közül több egyszerűen teljesíthetetlen, mert az Orbán-kormány hatalomgyakorlásának alapjait kellene megváltoztatnia. A kérdés az, hogy az EU intézményei belefáradnak-e a magyar kormánnyal folytatott vitába és Orbánnak milyen zsarolási potenciálja maradt, hogy komoly reformok nélkül is meg tudja szerezni a pénzeket.

A kormány az uniós pénzek előfinanszírozásával tudná addig is gerjeszteni a növekedést, erre viszont már nem maradt olyan nagy mozgástere. A Helyreállítási Alap forrásaiból már előfinanszírozott nagyjából 500 milliárd forintot a kormány, és Palócz szerint oszt majd még a kormány pénzt ilyen címen, már csak azért is, mert a kormányközeli gazdasági köröket forrásokhoz kell juttatni, de ezer milliárdos kifizetésekre nem lehet számítani, amíg tényleg nem utal az EU.

Igaz, a kormány a december végén átírt 2023-as költségvetésben jelentős bevételnövekedéssel számolt, részben az infláció miatt magasabb fogyasztási adóbevételek, részben pedig az év végén kivetett szektorális adók miatt. Palócz viszont aggasztónak nevezte azt, ami a gazdaságpolitikában kialakulni látszik:

nem úgy tűnik, mintha a kormánynak lenne komoly költségvetési konszolidációs stratégiája, inkább csak lecsap ott, ahol pénzt lát, nem törődve a következményekkel. A közgazdász szerint erre a gyógyszergyártókra kivetett extraprofitadó a legutóbbi példa, ami lényegében az egyik legsikeresebb magyar multicéget, a Richtert érinti elég rosszul. Arra pedig számítani lehet, hogy újabb szektorokat vagy fogyasztói csoportokat talál majd magának a kormány, hogy a bevételeit növelve próbálja konszolidálni a költségvetést, ezzel komolyan visszafogva a növekedést és az ország versenyképességét. A gazdaságpolitikai tankönyvek szerint ugyanis a bevétel oldali konszolidálás, vagyis az állami kiadások visszavágása helyett a bevételek növelése kedvezőtlen, mert a nagyobb adószedés kiszívja az erőforrásokat a gazdaságból, visszafogva a növekedést. Arról nem is beszélve, hogy a szektorális adók 90 százalékát a cégek áthárítják a fogyasztókra, árakat emelve, vagyis tovább hajtva az inflációt.

Az infláció ennek ellenére várhatóan Magyarországon is csökken majd, de továbbra is elég magas lehet az idén: a Kopint-Tárki 19 százalékos éves inflációt vár 2023-ra, de ezt várhatóan felfelé módosítja majd az elemző cég.

Palócz számításai szerint ha mostantól jövő decemberig egyáltalán nem növekednének a fogyasztói árak, akkor is legalább 14 százalékos lenne a 2023-as éves infláció a bázishatás miatt. Az viszont biztos, hogy lesznek még áremelések, részben azért is, mert a gyártók, kereskedők hozzászoktak az elmúlt időben, hogy mindig tudtak árat emelni, a fogyasztók ezt elfogadták, mert az ő jövedelmük is jelentősen növekedett. Erről pedig nehéz lesz leszoktatni őket. Ezzel együtt valamikor várhatóan tetőzik majd az infláció, az év utolsó hónapjaiban már akár 10 százalék alatt is lehet éves alapon, az egész évet tekintve viszont így is magas lesz.

Az MNB-nek pedig már nincs túl nagy mozgástere, hogy érdemben befolyással legyen az inflációra. A 18 százalékos irányadó kamat (ami a magyar monetáris politika sajátosságai miatt nem a jegybanki alapkamat, hanem az egyhetes betéti kamat) a régióban Magyarországon a legmagasabb, és a megkérdezett szakértők szerint komoly negatív hatással van a magyar gazdaságra. Kovács Krisztián szerint az év nagy kérdése, hogy csökkenteni tudja-e az MNB a kamatot anélkül, hogy a forint árfolyama újra megbillenne. Mert, mint mondja, a magas kamat most falként támasztja a forintot, ilyen kamatszint mellett viszont nem lesznek beruházások. A gyenge forint viszont a magyar infláció egyik legnagyobb hajtóereje.