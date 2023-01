Zsúfolásig telnek a kórházak Kínában, egy pekingi kórházban elfogytak a szabad ágyak

Elfogytak a szabad ágyak Peking egyik nagy kórházában, írja az AP. A kínai fővárosban zsúfolásig teltek az egészségügyi intézmények újonnan érkező betegekkel, az országban akár már napi kétmillió új koronavírus-fertőzött is lehet.

Az AP szerint a Peking keleti részén található Chuiyangliu kórházban csütörtökön elfogytak az ágyak, a betegek - főként idősek - hordágyakon fekszenek a folyosókon, de a mentők továbbra is hozzák be az új embereket. A járvány elsőként a sűrűn lakott területeken kezdett el terjedni ismét, a kisebb városokban és vidéken viszont a gyengébb egészségügyi ellátórendszer okoz fennakadásokat.

A helyi önkormányzatok arra kérik az embereket, ne utazzanak haza a közelgő holdújévre. Az Egyesült Államokban, Indiában, Japánban és az Egyesült Királyságban is újra kötelezően tesztelik a Kínából érkezőket, amióta jelentősen megugrott a covidfertőzések száma. Ráadásul sokan attól tartanak, hogy a haláleseteket aluljelentik, azaz jelentős részükről nem is számolnak be a hatóságok.

Kína karácsonykor leállította a napi járványadatok közlését. Az utolsó frissítés december 24-én kevesebb mint ötezer koronavírusos esetről számolt be, miközben egyes elemzők szerint a napi esetszám valójában meghaladja a kétmilliót, és még ebben a hónapban elérheti a négymilliós csúcsot is.