Japán bezzeg vírustesztet követel az országba érkező kínaiaktól

Csütörtökön rekordszámú, 420 koronavírushoz köthető halálesetet regisztráltak Japánban, ahol most a járvány gyorsuló terjedésére tekintettel péntektől koronavírustesztet követelnek a Kínából érkező utasoktól. Kínában decemberig szigorú lezárásokkal védekeztek a járvány ellen, ám ezek fenntarthatatlanná váltak, mert egyre nagyobb közfelháborodást okoztak. A korlátozások feloldásával berobbant az országban a járvány, bár erről hivatalos statisztikák nincsenek. A hírek szerint akár negyedmilliárdan is megfertőződhettek.

photo_camera Sanghaji utas teljes védőfelszerelésben érkezik a japán Narita City repterére 2022. december 30-án. Fotó: KOJI ITO/The Yomiuri Shimbun via AFP

A legfrissebb hírek szerint napi kilencezer halálos áldozata is lehet a járványnak.

Közben Kína újabb korlátozásokat oldana fel, a héten bejelentette, hogy tervezi az útlevelek és vízumok újbóli kiadását a tengerentúli utazásokhoz. Ezáltal sok kínai külföldre utazhat a januári holdújévi ünnepekre, ami aggodalmat kelt a vírus lehetséges terjedésével kapcsolatban. Erre válaszul vezette be most Japán a Kínából érkezők kötelező tesztelését. Magyarországon nem vezettek be ilyen kötelező tesztelést. (Via MTI)