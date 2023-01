Ha egy üzlet beindul: a Fidesz Ukrajna után Jászberényben is békét akar

A riport Molnár Kristóf közreműködésével készült.

Vasárnap időközi választást tartanak Jászberényben, ahol 2019-ben meglepetésre az ellenzéki polgármester-jelölt nyert.



Budai Lóránt, az ellenzéki polgármester terhesnek tartja az ellenzéki pártokat.

A fideszes Besenyi Orsolya véget vetne a politikai vitáknak és elhozná a békét.

A két nagyágyún kívül indul egy szociálpedagógus, aki érvényesen utoljára a MIÉP-re szavazott, valamint a Mi Hazánk színeiben egy budapesti ügyvéd.

A városban háromezer ukrán vendégmunkás él, akik többsége Magyarország kilencedik leggazdagabb emberének, Kasza Lajosnak dolgozik.

Jászberény ellenzéki polgármesterének asztalát egy magyar és egy árpádsávos zászló díszíti. Budai Lóránt irodájában már csak ez emlékeztet ősjobbikos múltjára. Azt mondja, 2009-ben teljesen mást gondolt a világról, mint most, az volt a vidéket járó, cigányokat megfélemlítő Magyar Gárda időszaka. Azóta listás képviselőből polgármester lett, a pártpolitikát pedig kizárta az életéből. „Papíron Jobbik-tag vagyok, de nincs véleményem róluk – mondja. – Gondolkodtam a kilépésen, meglátjuk, mit hoz a jövő.”

Szoros győzelemből mindent elsöprő

Budai Lóránt nevéhez fűződik a 2019-es önkormányzati választás egyik legnagyobb meglepetése. Az első körben is ő győzött ugyan, de csak 14 szavazattal. A fideszes jelölt megtámadta az eredményt, jött az ismétlés, és a mindent elsöprő ellenzéki győzelem, amikor Budai közel négyezer szavazattal kapott többet Szabó Tamásnál.

Budai helyzetét nem könnyítette meg, hogy a testület hét ellenzéki, hét fideszes és egy mihazánkos képviselőből állt. Nem is sikerült kihúzni a ciklust, a képviselő-testület feloszlatta magát, az időközi választás vasárnap lesz.

Az ellenzéki Közösen Jászberényért Egyesületből ezúttal hiányzik a Demokratikus Koalíció. Nem csoda, a testület feloszlatására a párt helyi politikusa, Gedei József tett javaslatot, amit a Fidesz támogatott. Gedei 2006 és 2010 között az MSZP színeiben volt polgármester, majd DK-s lett. 2021-ben az előválasztáson is indult, és éppen egy MSZP-s jelölttől szenvedett vereséget.

„Nem haragszom rá, de ő rám igen – mondja a polgármester. – Ha találkozunk, kezet nyújtok neki, köszönünk egymásnak.”

Budai attól nem fél, hogy éppen a DK-sok szavazatai hiányoznak majd vasárnap. Szerinte a pártok már nem hoznak, inkább visznek, tudatosan építették le a pártpolitikát az elmúlt években, ezért is indulnak egyesületi színekben, a plakátokon pártjelvények nem szerepelnek. Mellesleg a fideszes jelöltekén sincs ott a Fidesz logója, de a narancssárga háttér miatt szemernyi kétségünk sem lehet.

photo_camera Budai Lóránt

Fotó: Bankó Gábor / 444

Jellemző az ellenzék helyzetére, hogy a polgármester büszkén említi: náluk országos politikusok nem fordulnak meg, miközben a fideszes jelölt kedden éppen Varga Mihály pénzügyminiszternél járt, és ezt ki is posztolta a Facebookra. Rákérdeztünk, mit szól ahhoz, hogy Márki-Zay Péter, az egykori közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt a Facebookon indított gyűjtést a jászberényi kampányra, miközben éppen amerikai kampánypénzek elfogadása miatt támadják. „Nem örültem neki, de minden jó szándékú segítséget örömmel fogadunk, mert nem közpénzből kampányolunk” – mondta a többek között McDonald's építésével kampányoló polgármester.

Egy újabb fideszes orvos a polgármesterségért

A jobboldalnak sokáig nem termett babér Jászberényben. Magyar Levente 1990 és 2006 között az SZDSZ színeiben politizált, majd jött Gedei. A rendszerváltás után a fideszes Szabó Tamás volt az első jobboldali polgármestere a városnak, de működése nem volt éppen sikertörténet. Ez azért is különös, mert közben a térség országgyűlési képviselője az a Pócs János, aki 50 százalék fölötti eredménnyel szokta hozni a választókerületét, legutóbb majdnem 60 százalékot szerzett.

Szabó 2015-ben saját magának utalt ki egy önkormányzati lakást, amin még párttársai is megrökönyödtek, tavaly pedig a bíróság bűnösnek találta nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés ügyben.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

A Fidesz mostani jelöltje a politikai múlt nélküli Besenyi Orsolya, a helyi kórház orvosigazgatója, fül-orr-gégész szakorvos. Különös amúgy, hogy az orvosok mennyire felülreprezentáltak Jászberény politikai életében. A rendszerváltás utáni polgármesterek közül Magyar Levente sebész, Szabó Tamás urológus volt, de Budai Lóránt is dolgozott a kórházban röntgenasszisztensként. (Budai egyébként ebből a korszakából ismeri Besenyit, szerinte „mindig is fideszes volt, Pócs családi barátja, de nem mondok róla rosszat”.)

Besenyi köztiszteletnek örvend a városban, ez akár hátránya is lehet. Van, aki azért nem szavazna rá, mert akkor kihez vinné a beteg gyermekét? Sietett is megnyugtatni mindenkit a bemutatkozó sajtótájékoztatóján: az orvosi munkáját polgármesterként is elvégezné. Nem csoda, hogy kampányújságjában Dézsi Csaba, a győri kardiológus-polgármester is megszólal: „Amióta polgármester lettem, mi fejlesztettük a Kardiológiai Osztályt, és neki is polgármesterként lehetősége lesz arra, hogy egy sokkal intenzívebb, jobban felépített fül-orr-gégészeti ellátást nyújtson az embereknek Jászberényben.” (Az országosan ismert emberek közül az újságban Besenyi mellett kampányol Fásy Ádám, az Úristent jegyző Valmar, Varga Judit igazságügyi miniszter, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.)

Ahogy az ukrán fronton, úgy Jászberényben is: békét!

Besenyi Orsolyát is kerestük, de csak egy udvarias választ kaptunk:

„Köszönöm szépen megkeresését! E heti elfoglaltságaim sajnos nem teszik lehetővé az interjút, de a jászberényi választással kapcsolatban a bemutatkozó videóm és programunk a Facebook oldalamon, valamint a Hajrá Jászberény időszaki kiadványban is fellelhető, használja bizalommal.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

Az ember azt hinné, hogy kampányhajrában egy politikus elfoglaltságainak egy részét éppen az interjúk teszik ki, de a Fidesz itt is azt az utat választotta, amit országosan oly sok helyen: a hibázási lehetőséget a minimálisra csökkentik, csak a propagandakiadványaikban szólalnak meg.

A 2019-es megismételt választás sokak szerint Pócs János túlmozgásos szereplése miatt hozott földrengésszerű ellenzéki győzelmet. A vereség alaposan megütötte Pócsot, mert már másnap szokatlanul önkritikus hangot ütött meg:

„Meglepődtem, talán az sem túlzás, hogy padlóra kerültem, de hát ebből kell felállni, a választóknak az üzenetét meg kell érteni.”

Arra a kérdésre pedig, hogy miben kellene változtatni így felelt: „A munkában, a kommunikációban, a megjelenésben – mindenben.”

Nos, több mint három évvel később kiderült, hogy Pócs nem a levegőbe beszélt, csakugyan mindenben változtatott. Besenyi kampányújságjában egyáltalán nem találkoztunk vele, a jelölt Facebook-oldalán is csak sokképes galériákban lehet felfedezni az arcát, saját oldalán eddig észre sem lehet venni, hogy polgármestert választanak Jászberényben. (A polgármesternek erről más a véleménye, szerinte a kampány minősége, Fásy Ádám szerepeltetése pont Pócsra utal, „ez a Fidesz Jászberényben”.)

Ami a kampányüzenetet illeti: a Fidesz, akárcsak országos szinten, helyben is békét szeretne, mert – mint Besenyi fogalmaz több helyen – „Jászberényben nagyon nagy az ellenségeskedés”. Az ellenségeskedés pedig „a politikai nézetek miatt van”, azt szeretné, ha „a politikai viták megszűnnének”, amit egy politikus szájából azért elég különös hallani.

Milliárdosok városa

Jászberény helyi ipara jóval erőteljesebb a hasonló méretű alföldi városokéhoz képest. A város a szocializmusban a Lehel Hűtőgépgyárról volt híres, egész városnegyed jött létre, köszönhetően Gorjanc Ignác vezérigazgatónak. A gyárral szembeni zajvédő fal mögött található a hetvenes évek körül felhúzott kertváros, ahol a gyár dolgozói laktak, van itt strand és uszoda, sportcsarnok, de itt van az a betonteknő is, ahol egykor a jégpálya volt, itt nyert bajnokságot 1990-ben a kiöregedett szovjet válogatott játékosokkal megerősített Jászberény. És a mai napig látogatható a Gorjanc idejében alapított állatkert, ami olyan egzotikus állatok születésével szokott bekerülni a hírekbe, mint a tarajos sül, a pápaszemes pingvin vagy a leopárd.

A rendszerváltás után a Lehelből lett az Electrolux, ahonnan a 2019-es önkormányzati választás napjaiban kellett elbocsátani nyolcszáz embert, mert felszámolták a porszívógyártást. Maga a gyár működik ugyan, de messze nem termel annyit, mint régen, az egykori székházat életveszélyesnek nyilvánították, üresen áll a tízemeletes épület.

photo_camera Itt nyert hokibajnokságot a Lehel 1990-ben Fotó: Bankó Gábor / 444

De a város nem maradt ipar nélkül. A 74 éves Kasza Lajos a Jászberény melletti peresi tanyavilágban nőtt fel, gépésztechnikus lett, majd 1986-ban konfliktusba került munkahelye, a Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet vezetésével. Saját lábra állt, fröccsöntő üzemet alapított, ma a Forbes 50 leggazdagabb magyart tartalmazó listáján 116,9 milliárd forintra becsült vagyonával ő a kilencedik. Azon magyarországi milliárdosok közé tartozik, akik vagyonukat nem a NER-nek köszönhetik. A Jász-Plasztik Kft. a városban a legnagyobb foglalkoztató.

Háromezer ukrán vendégmunkás dolgozik Jászberényben, azt mondják, ha a városban egy nagyobb ingatlan üresen marad, akkor Kasza máris megveszi, és munkásszállót létesít benne.

A Forbes 50-es listáján van még egy jászberényi üzletember, a 62 éves Szatmári Zoltán a 33. a maga 40,8 milliárd forintra becsült vagyonával. A Jászberényi Hűtőgépgyár karbantartóüzeméből indult, ma a nevét viselő épületgépészeti áruházlánc tulajdonosa, malomipari és agrárérdekeltségei vannak. Lánya, Szatmári Melinda a 8. választókerületben a Fidesz színeiben indul a vasárnapi választáson.

„Nincs rendben, hogy sokan elhagyták a várost, és a külföldi munkaerő jelenti a megoldást” – mondja Budai Lóránt, bár az ukránok zöme szalag mellett végez betanított munkát, a várost pedig jellemzően a magasabban képzettek hagyják el, akik így amúgy sem dolgoznának. (A várost 26 ezren lakják, a csúcs 1980-ban volt, akkor több mint 31 ezren éltek itt.) A városnak van egy ukrán nyelvű tájékoztatója az együttélés szabályairól, amit igyekeznek megismertetni az itt dolgozó külföldiekkel. Ezen a papíron öt piktogram ukrán nyelvű magyarázata szerepel:

Ne szemetelj!

Ne csoportosulj!

Ne hangoskodj!

Ne részegeskedj az utcán!

Ne tépd le a virágokat!

photo_camera Ukrán nyelvű tájékoztató az együttélés szabályairól

Fotó: Bankó Gábor / 444

A háború nem tett jót az ukránok hangulatának, sokszor azt se tudták, hogy mi van az ostromlott városokban élő családtagjaikkal. Különös hallani a félig-meddig még mindig jobbikos polgármestert, aki arról beszél, hogy néha a jászberényiek is többet tehetnének a vendégmunkások befogadásáért, egyesek félretehetnék előítéleteiket, problémáikat ne a város facebookos csevegőcsoportjára írják ki, hanem ha kell, jelentsék a rendőrségnek. Egyébként az a hozzáállás is jellemző, hogy egyes vendéglátóhelyek direkt nem tartanak ukrán étlapot vagy itallapot, mert nem szeretnék, ha a vendégmunkások jelentenék a vendégkört.

Kasza egyébként politikai szerepre soha nem ácsingózott, és arról sem tudni, hogy királycsináló lenne, őt csak az üzlet érdekli. Budai Lóránt polgármester azt mondja róla, hogy a vírushelyzet idején elsőként segített a városon. „Azt, hogy a lehetőségeihez mérten maximálisan segít-e, nem én vagyok hivatott eldönteni – mondja. – Többen is példát vehetnének róla. Nekem mindenkivel jóban kell lennem, így vele is. De neki is mindenkivel jóban kell lennie, így az sem zavar, hogy Póccsal is jóban van.”

Jászberényben született, egy év múlva elköltözött

Besenyin és Budain kívül még ketten indulnak a polgármesteri székért – valós esély nélkül. Szakadó esőben találkoztunk egy budapesti ügyvéddel, László Péterrel, a Mi Hazánk jelöltjével a Lehel-szobor mellett. Helyi beágyazottságára jellemző, hogy hirtelen nem tudja, hová is mehetnénk, végül egy árkádsor alá invitál bennünket az eső elől.

photo_camera László Péter

Fotó: Bankó Gábor / 444

„Az ellenfelei szerint életének 41 évéből 40-et nem Jászberényben töltött” – mondtuk, amit a polgármestertől hallottunk.

„Ez igaz” – válaszolta szemrebbenés nélkül, ráadásul életének nem az eddigi utolsó, hanem a legelső évét töltötte a városban, ami a jelenlegi ambícióit tekintve olyan, mintha meg sem történt volna.



Fontosnak tartja, hogy a Jászberényben élő családjához gyerekkorában sokáig hazajárt, ősei pedig redemptus jászok voltak, vagyis olyanok, akik a török háborúk után pénzért szerezték vissza elvesztett kiváltságaikat. (A jászok egyébként a mai napig számon tartják ezeket az őseiket, és büszkék rájuk.)

A 2022-es országgyűlési választáson amúgy az innen 17 kilométerre, de már Pest megyében fekvő Nagykátán indult, 6,62 százalékot ért el, ami kicsivel meghaladta pártja országos eredményét.

Az ígérgetések ideje lejárt

Az ellenzéki oldalon Nagy Tímeáról azt állítják: a Fidesz áll mögötte, hogy gyöngítsék az esélyeiket. A gyanújukat táplálja, hogy nemcsak a polgármesteri posztért indul, hanem egy másik ellenzéki erős emberrel, Balogh Béla alpolgármesterrel szemben is az 5. választókerületben.

photo_camera Nagy Tímea

Fotó: Bankó Gábor / 444

Nagy Tímea 41 éves szociálpedagógus, egy szociális alapítvány vezetője. A vádakról azt mondja, jó lenne, ha valaki állna mögötte. Hogy miért indul az 5. választókerületben is? Azért, mert nem fél az alpolgármestertől, pedig állítása szerint a zömmel cigányok lakta szegregátumban, ahol jól ismerik, nem lenne ellenfele.

Igazi programja nincs, azt írta bemutatkozásában, hogy az energia- és világgazdasági válság, valamint a háború miatt ez felelőtlenség lenne. „Az ígérgetések ideje pedig lejárt!” – jelentette ki.

Érvényesen utoljára egy MIÉP-es jelöltre szavazott, azóta inkább firkálgatott a szavazólapokra. Csapata nincs, anyukájával és egy barátnőjével gyűjtötték össze a háromszáz aláírást. Hogy a választással összefüggésben vagy sem, de tény: anyukájának üzlethelyiségét a közelmúltban fekáliával kenték össze. El is gondolkodott a visszalépésen, mert úgy érezte, nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy tényleg független. De végül úgy döntött, folytatja.