Haladékot ad a kormány a tüntető tanárok kirúgására

Egy csütörtök este megjelent rendelet szerint a kormány ebben a tanévben már nem rúgatna ki több tiltakozó tanárt. A péntektől hatályos kormányrendelet szerint mostantól a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak vagy munkavállalók esetében úgy kell alkalmazni a közelkalmazottakról szóló törvényt és a munka törvénykönyvét, hogy a munkáltató, azaz a Belügyminisztérium alá rendelt tankerületnek nem kell kirúgnia 15 napon belül az elégedetlenkedő tanárokat.

Erre egészen a kirúgás okáról való tudomásszerzésétől az adott tanév legvégéig (augusztus 1. napjáig) lesz lehetőségük. Ha esetleg a zárónap és a tanév befejezése közötti időszakban értesülnek ilyen okról, akkor a következő tanév augusztus 1. napjáig gyakorolhatják a rendkívüli felmondási jogukat.

A munkáltató a rendkívüli felmentés vagy azonnali hatályú felmondás jogát legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig gyakorolhatja.

A kormányrendelet 5. bekezdése szerint azok a tanárok is haladékot kaphatnak, akik már az utóbbi 2 hétben kihúzták a gyufát a tankerületnél. Ezek szerint ha a rendkívüli felmentés vagy azonnali hatályú felmondás okáról a munkáltató a rendelet hatálybalépése előtt szerzett tudomást, de a 15 nap még nem telt le, akkor is várhat augusztusig.

A rendeletről szóló közleményében a Belügyminisztérium azt írta: „A rendeletmódosítás nagyobb mozgásteret teremt a munkáltató számára a köznevelési intézmények zavartalan működése, a gyermekek oktatásának biztosítása érdekében. A módosítás az eddiginél több időt és mérlegelési lehetőséget ad a munkáltató számára a rendkívüli felmondásra, illetve arra, hogy annak gyakorlásától eltekintsen. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató dönthet úgy is, hogy az oktatás zavartalansága érdekében nem azonnal él a rendkívüli felmondással, vagy akár nem is él vele. A módosítás egyben a munkavállalónak is lehetőséget ad arra, hogy a tanév végéig tanítsa a rá bízott gyerekeket.”

Ugyanakkor a belügy közlemény arra panazskodott, hogy „egyes köznevelési intézményekben azonban jelenséggé vált a politikai célú és nem törvényesen szervezett munkabeszüntetés, amely a gyermekek tanuláshoz való jogát sérti”.

Az egyre gyakoribbá váló polgári engedetlenségi akciókra és tanártüntetésekre reagálva a tankerületek először szeptember végén öt tanárt rúgtak ki a budapesti Kölcsey Gimmáziumból a tiltakozások miatt.

Majd november végén három budapesti gimnázium nyolc tanárát küldték el rendkívüli felmentéssel.

Legutóbb pedig a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikumban matektanárának jogviszonyát szüntették meg azért, mert részt vett a polgári engedetlenségi akciókban.

A Belügyminisztérium a csütörtök esti közleményében azt írta: