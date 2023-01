Meghalt Jeff Beck

78 éves korában meghalt minden idők egyik legnagyobb hatású rockgitárosa, Jeff Beck. A brit zenész a Yardbirds tagjaként vált ismertté, ahol Eric Claptont váltotta, majd Rod Stewart társaságában megalapította a Jeff Beck Groupot.

photo_camera Fotó: KEVIN WINTER/AFP

2009-ben, amikor másodszor is beválasztották a Rock and Roll Hall of Fame-be, a BBC szerint arról beszélt, hogy azért játszik a gitárján úgy, ahogy, mert így van lehetősége a legbetegebb hangzással előállni. Épp ez a lényeg ugyanis, hogy ne törődjön a szabályokkal. „Sőt, ha minden egyes számban legalább tízszer nem szegtem meg a szabályokat, akkor nem jól tettem a dolgom” – tette hozzá.

Beck gyors lefolyású bakteriális agyhártyagyulladásban halt meg, és halálhírének bejelentése után a legismertebb zenészek vettek búcsút tőle. Rod Stewart egyszerűen csak a legnagyobbnak nevezte, Jimmy Page hathúros harcosként emlékezett meg róla, akinek határtalan volt a zenei képzelőerője, míg Mick Jagger egy közös videójukat osztotta meg, és arról írt mellé, hogy a zene elvesztette minden idők egyik legnagyszerűbb gitárosát. Szomorú szavakkal búcsúzott Becktől Ozzy Osbourne, Brian May és Gene Simmons is.

Geoffrey Arnold Beck a brit Wallingtonban született, gyerekként lett a rockzene rajongója, elsősorban Elvis hatására, első gitárját magának építette tinédzserként, 1956-ban. Fiatalként különféle, rövidebb életű zenekarok tagja volt, de így is felfigyeltek rá: amikor Clapton 1965-ben otthagyta a Yardbirds-et, Jimmy Page Becket javasolta.

Két évig volt a zenekar tagja, majd kisebb szünet után megalapította a Jeff Beck Bandet, de a zenekar belső feszültségek miatt pár év után felbomlott. A hetvenes évek közepén szólóprojektbe fogott, 1975-ben jelent meg a Beatles volt producere, George Martin közreműködésével a teljesen instrumentális albuma, Blow by Blow, ami világszerte hatalmas sikert aratott.

A következő években további szólólemezek következtek és egyre több közreműködés, 1987-ben játszott Mick Jagger szólóalbumán is, és játszott együtt Roger Watersszel és Jon Bon Jovival is.

A 90-esek végén ismét megújult, elkezdett elektronikus és hiphop-elemeket is beemelni zenéjébe, ismét sikerrel, a Plan B albuma újabb Grammy-díjat hozott a számára. A 2010-es években összeállt Brian Wilsonnal is, de ebből végül nem lett lemez, majd Johnny Deppel, akivel közös lemezük idén jelent meg.