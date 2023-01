Legkorábban csak jövőre tudnának a németek Leopard tankokat küldeni Ukrajnának

A héten több ország is felajánlotta, hogy modern tankokat küldene az orosz invázió ellen védekező Ukrajnának:

Olekszij Makejev, Ukraja németországi nagykövete nemrég arra szólította fel a német kormányt, hogy ők is küldjenek Leopard 2-es tankokat, mert ezek nélkül nem lesznek képesek visszafoglalni a területeiket. Bár a német vezetés még nem döntött erről, de a tankokat gyártó Rheinmetall vezetője, Armin Papperger vasárnap arról beszélt a Bildnek adott interjújában, hogy még ha a kormány ezt jóvá is hagyná, akkor is egy évbe telne, mire le tudnák szállítania Leopardokat.

photo_camera Armin Papperger, a Rheinmetall vezetője Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE/dpa Picture-Alliance via AFP

Papperger elmondta, hogy jelenleg 22 darab Leopard 2-es és 88 darab Leopard 1-es tankjuk van. „De megbízás nélkül nem tudjuk ezeket a tankokat üzembe helyezni, mert a költségek több százmillió euróra rúgnak. A Rheinmetall pedig nem tudja ezt előfinanszírozni” - tette hozzá. De becslése szerint ez a munka akár egy évig is eltarthat. „Nem csak újrafestjük a járműveket, hanem át is kell építeni őket a háborús használathoz. Teljesen szétszedik, majd újjáépítik őket.

Ez azt jelenti, hogy még ha holnap meg is születik a döntés, hogy elküldhetjük a Leopard harckocsikat Kijevbe, a szállítás a jövő év elejéig eltart.”

Ugyanakkor az ukrán nagykövethez hasonlóan Papperger is elismerte, hogy a Leopard tankok renkívül fontosak lennének ahhoz, hogy az ukránok területeket tudjanak visszafoglalni, mivel ezekkel át tudnák törni az ellenséges vonalakat, és véget vethetnének az állóháborúnak. Németország a hónap elején 40 darab Marder típusú lövészpáncélost ajánlott fel az ukránoknak.