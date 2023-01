A változatosság kedvéért kicsit esni fog

Többnyire borult lesz az ég, de átmenetileg nagyobb területen is csökkenhet a felhőzet – írja a met.hu. A csapadékzóna északkelet felé helyeződik át, majd a déli órákban elhagyja az országot. Ezzel együtt délnyugat felől már érkezik is a következő csapadékzóna. Döntően eső várható, de az Észak-Dunántúl és az Északi-középhegység magasabb részein havas eső, havazás is lehet.

A délies szél átmenetileg keletire fordul, a Dél-Alföldön és a Tiszántúlon erős, este helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 13 fok között alakul. Késő este 2, 12 fok valószínű.