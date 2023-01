A NAV szerint rendben van, hogy Felcsúton az ifjúsági szállóra szánt támogatásból hotel lett

Ifjúsági szálláshelynek tervezték, felnőtt hotel lett belőle, írtuk tavaly év végén Felcsút legújabb büszkeségéről. Az építkezést a mintegy 11 milliárd forintos tao-támogatásból finanszírozták. Ez az a finanszírozási forma, amikor az állam lemond róla, hogy egy cég a központi költségvetésbe fizesse be a társasági adóját. Ehelyett megengedi, hogy a vállalkozás inkább egy általa kiválasztott, most már csak sportcélú beruházásra terelje át adóforintjait. A tao-pénzt elvileg utánpótlás-nevelésre lehet fordítani, Felcsúton ezzel szemben egy, a nagyközönség számára is nyitott hotelt adtak át. A visszásnak tűnő pénzfelhasználás miatt a DK-s Vadai Ágnes a legfőbb ügyészhez fordult azzal a kérdéssel, hogy

Szabályos volt a tao-pénz felhasználás Felcsúton, ahol ifjúsági sportszálláshely helyett felnőttbarát szállodát építettek?



Polt Péter a képviselő kérdését feljelentésnek vette és továbbította a NAV Bűnügyi Igazgatóságához.