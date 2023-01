93. születésnapján megházasodott Buzz Aldrin, a második ember, aki valaha a Holdra lépett

Buzz Aldrin 93. születésnapján, aminek alkalmából A Repülés Élő Legendái közé is beiktattják, egy szűk körben tartott ceremónia keretében megházasodott régi szerelmével, a 63 éves Dr. Anca Faurral. Az örömhírt az ifjú pár kevésbé ifjú, de annál híresebb, a Holdat megjárt kevesek közül is másodikként a Holdra lépő Aldrin jelentette be a Twitteren.

"Olyan izgatottak vagyunk, mint a megszökő kamaszok" - írta Aldrin.

Aldrin két fényképet is megosztott a mennyegzőről, amin az ara gyöngyökkel díszített fátyolruhát, Aldrin pedig a kitüntetéseivel és a légierő fegyvernemi jelzésével díszített öltönyt visel.

Aldrin 1969-ben Neil Armstron és Michael Collins társaságában vett részt az Apollo 11 küldetésben, melynek részeként Armstrong, az első ember után másodikként ő maga is a Holdra léphetett - Collins a Hold körüli pályán keringő egységet irányította, így ő kimaradt ebből az élményből. Az Apollo 11 személyzetéből már csak Aldrin él.