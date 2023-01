Világmárkák a NER szolgálatában

Nehéz nem észrevenni, hogy az utóbbi időben látványosan egymásra találtak a turizmusban a NER-lovagok és a világ legnagyobb szállodaláncai. A szállodapiac a NER egyik kedvenc vadászterülete évek óta, de új szintet jelent, hogy a többnyire vissza nem térítendő állami támogatásból vagy NER-bankok hiteleiből megszerzett hotelek a világ legismertebb márkanevei mögé bújva várják a vendégeket.

Eleve kevesen szokták megnézni, hogy ki a tulajdonosa annak a szállodának, ahol eltöltenek néhány éjszakát, de ha az épület bejáratához egy jól ismert világmárka emblémáját akasztják ki, akkor még kevesebbeknek lehet gyanús, hogy kinek a vendégszeretetét élvezik, és kinek a pénztárcáját gazdagítják a számla kiegyenlítésekor.

Íme néhány példa.

November közepén az Accor luxusmárkája, az MGallery Hotel Collection hivatalosan is megnyitotta új magyarországi szállodáját, a Minaro Hotel Tokaj MGallery-.

A Tiborcz Istvánnal gyakorta üzletelő Jellinek Dániel érdekeltségi körébe is tartozó Appeninn tavaly nyáron jelentette be, hogy üzemeltetési megállapodást kötöttek az Accor Hotellel. A tokaji szálloda mellett a szántódi BalaLand Family Hotelt is a világ egyik vezető szállodaipari csoportja üzemelteti. Több mint 5200 ingatlan tartozik hozzájuk a világ 110 országában. A 444 is megírta, hogy a Sberbank és az Orbán-kormány milliárdokkal finanszírozta közösen az ötcsillagos Minaro Hotel Tokaj építését. A balatoni beruházás szintén az MTÜ-féle Kisfaludy-programból kapott együttesen közel 7 milliárd forint közpénzt.

Két újabb neves nemzetközi hotelmárka, a Voco és a Vignette Collection fogja tovább színesíteni 2023-tól a magyar hotelpiacot annak köszönhetően, hogy a BDPST Group két szálloda kapcsán is együttműködési megállapodást írt alá az InterContinental Hotels Group (IHG Hotels & Resorts) képviselőivel – közölte novemberben a Tiborcz István, a miniszterelnök veje tulajdonában lévő BDPST.



A Magyar Bankholding kulcsintézménye, az MKB Bank által adott milliárdos hitelből megszerzett D8 Hotel esetében a tulajdonos változatlanul a Tiborcz-féle BDPST Group lesz, de a Voco márka alatt az IHG lesz az üzemeltető. A december 15-én megnyitott Verno House pedig egy franchise-szerződés keretein belül 2023 közepéig csatlakozik az IHG Hotels & Resorts, Vignette Collection tagszállodái közé. Ennek lényege: a tagság révén a Verno House megjelenési lehetőséget kap az összesen 6 ezer szállodával gazdálkodó IHG csoport weboldalán, illetve a vendégek a továbbiakban ezen az oldalon keresztül is foglalhatnak majd a szállodába. A Verno House tulajdonosa és üzemeltetője a továbbiakban is a BDPST Group marad. Ez kulcsfontosságú az ilyen együttműködések kapcsán. A világmárkák ugyanis több tízmilliós törzsvendéggel, törzskártyával rendelkeznek.

November közepén tartották Debrecenben a Darabos utcán készülő hotel bokrétaavató ünnepségét, amely, mint bejelentették, a világhírű Hilton szállodalánc tagja lesz. A várhatóan 2023 végére elkészülő épület a Hilton Garden Inn Debrecen City Center nevet viseli majd.



A jól csengő névből sem jönnénk rá, hogy a hotel tulajdonosa amúgy a Tetrecen Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. A 444 is megírta, hogy a cég kormányzati MTÜ által bonyolított Kisfaludy-pályázatokon 3,6 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott egy új, négycsillagos szálloda, a Smart Life Hotel Debrecen felépítésére. A hotel neve megváltozott, a Hilton név vonzóbb, a tulajdonosi körbe pedig közben megérkezett a Tiborcz-féle BDPST Property Kft. A Hilton 19 márka alatt 123 országban van jelen, Oroszországból sem vonult ki. Magyarországon régóta itt vannak: 2020-ban zárt be a Hilton Hotel a Westendben, ott ők voltak az üzemeltetők, míg a Várban a Danubius a tulajdonos és az üzemeltető is egy franchise-szerződés keretében.

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A szállodaipart ismerő forrásunk szerint a tőzsdei világmárkákat nem igazán érdekli, hogy ki a tulajdonos, csak a jövedelmezőség a fontos, és kőkemény minőségi ellenőrzésnek kell megfelelni. Gyakran nem ők az adott ingatlan tulajdonosai, mert akkor az építkezés, karbantartás, felújítás költségei is őket terhelné.



Az december végi hír volt, hogy a felcsúti milliárdosé, Mészáros Lőrincé lesz az első Marriott Hotels brand alatt üzemelő szálloda Horvátországban.

A Marriott a világ legnagyobb szállodalánca: adózott eredménye 2021-ben 1,1 milliárd dollár (344 milliárd forint) volt, szemben az egy évvel korábbi 267 millió dolláros (83,5 milliárd forintos) veszteséggel; az éves bevétel 31 százalékkal, 13,86 milliárd dollárra (4337 milliárd forint) nőtt. 140 országban dolgoznak, a NER sem zavarja őket, a 444 is megírta 2021 nyarán, hogy Orbán Ráhel a Marriott legújabb budapesti szállodájának brandingjén dolgozik.

Ezek a világmárkák soha nem voltak finnyásak, a legdurvább diktatúrákban is megtalálták a számításukat. „Az ötcsillagos hotel a hetvenes években nemcsak ízlésvitákat váltott ki, de a pénzről, luxusról, szabadságról – a »Nyugatról« – alkotott felfogásunkat is meghatározta: a Kádár-kor szürkeségében maga volt a megtestesült amerikai álom” - írta például a budai Hiltonról a Magyar Narancs. Az első ötcsillagos szálloda, az InterContinental 1969-ben jelent meg Magyarországon.

Dániától Venezueláig

Mint írtuk, a Hilton Oroszországból sem vonult ki, de ott van például a Kongói Demokratikus Köztársaságban is, amely a World Justice Project (WJP) 2022-es jogállamisági indexe alapján a világ 140 országa közül a 137. helyen áll (Magyarország a 73.), ahogy Kamerun, Nicaragua vagy Haiti is büszkélkedhet a márkával. Csak Kínában 528 Hilton van.

A WJP első helyezettje Dánia, itt jelenleg öt érdekeltsége van a Marriott-láncnak, míg az utolsó Venezuela, ahol négy egység közül választhatnak a márka kedvelői, de az arab világot is behálózták Katartól Libanonig.

Persze nemcsak a turizmus területén talált egymásra egy világmárka egy kormányközeli vállalkozóval: 2019-ben a McDonald's a magyarországi vállalatban meglévő tulajdoni érdekeltségét teljes körűen Scheer Sándorra ruházta át, aki developmental licensee (DL) partnerként fejleszti és üzemelteti a hazai éttermeket.