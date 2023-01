A Wall Street legnagyobb bankját verhette át 175 millió dollárral a fiatal startupalapító

Abszolút sikertörténetnek tűnt, amikor 2021-ben a Wall Street legnagyobb bankja, a JPMorgan Chase 175 millió dollárért megvásárolta a legsikeresebb fiatal vállalkozókat gyűjtő listákon rendre felbukkanó Charlie Javice vállalatát, a Frankot.

photo_camera Charlie Javice egy 2019-es interjúban Fotó: Youtube

A Frank egy pénzügyi technológiai startup volt, amely azt ígérte, hogy segít az amerikai felsőoktatás hallgatóinak kitölteni az egyetemi-főiskolai dokumentumokat, melyek az ösztöndíjak, pénzügyi támogatások igényléséhez kellenek. Önmagában ez nem tűnhet feltétlen nagyon jövedelmező üzletnek, épp ezért vélték sokan, hogy a JPMorgan igazából nem magát a technológiát akarta megvásárolni, hanem a Frank által elért ügyfeleket: ha ugyanis ez az az alkalmazás, melynek segítségével sok fiatal elsőnek keveredik bele a pénzügyi világ bürokratikus útvesztőjébe, akkor elképzelhető, hogy más, pénzügyi jellegű tanácsot is szívesebben fogadnak majd innen, például hogy hol érdemes számlát nyitniuk vagy hova fordulhatnak hitelért.

Nem véletlenül írta Matt Levine, a Bloomberg elemzője, hogy a JPMorgan gyakorlatilag egy emaillistát vásárolt meg 175 millió dollárért. Persze ez még sülhetett volna el jól, ha a listán tényleg rengeteg valódi fiatal felhasználó lett volna elérhető, akik mind épp megkezdték volna tanulmányaikat a felsőoktatásban, és akik többsége épp ezért idővel hitelképes, jó keresetű felnőtté vált volna. Csak hát a jelek szerint nem ez történt.

A JPMorgan most már egyenesen azt állítja, hogy csalás áldozatai lettek, és a Frank mellé ígért 4,265 millió felhasználó helyett kevesebb mint 300 ezer valós felhasználóhoz kaptak adatokat. A bank 2022 decemberében be is perelte az alapító Charlie Javicet, mire válaszul Javice és azóta a Frank egy másik ügyvezetője, Oliver Amar visszaperelte a bankot. A bank keresetében azt állítja, hogy Javice és Amar hamis felhasználói adatokkal félrevezette őket, és erre csak a megállapodás megkötése után jöttek rá.

Javice válaszkeresetében az ügyvédi költségeiért perli most a bankot, és mivel az Elon Muskot is képviselő Alex Spiro az ügyvédje, valószínűleg sok pénzre lesz szüksége. Spiro amúgy azt állítja beadványában, hogy a bank rendes átvilágítás nélkül, elkapkodva vásárolta meg a vállalatot, és szerintük a JPMorgan csak azért perel, mert rájöttek, hogy a hallgatók magánszféráját védő törvények miatt nem tudnák a tervezett célokra használni az emallistát, és így akarják elterelni erről a figyelmet. Tagadják emellett az adatok meghamisítását is.

A JPMorgan amúgy akkor jött rá, hogy valami nem stimmel, amikor nem sokkal a Frank megvásárlása után marketingkampányt akartak indítani (vagy spamelni kezdeni, attól függ, honnan nézzük) a frissen megszerzett emaillistán. Ehhez elkérték az ügyféladatokat a Franktól, válaszul pedig egy 400 ezres, véletlenszerűen kiválasztottnak mondott mintát kaptak meg. Erre a 400 ezer címre mentek ki a hirdetési üzenetek, melyben a bank megtakarítási számláit ajánlották, és mindössze 103 (!) felhasználó kattintott rá a levélben lévő linkre, ami 0,026 százalékos megnyitási arányt jelent.

Javice ellenkeresete szerint már itt hibázott a bank, hiszen sem etikailag, sem a Frank addig felépített márkaképe szerint nem fért volna bele, hogy direktmarketinges üzenetekkel bombázzák a felhasználókat. Javicet nem sokkal ezután rúgta ki a JPMorgan, és ezután indult meg a pereskedés. A bank ezután indított vizsgálatot, ami Levine szerint főleg abból állt, hogy elolvasták Javice régi leveleit, hiszen ezek ekkor már a JPMorgan szerverein voltak.

Ekkor akadtak rá arra a levélre is, ami a bank ügyvédjei szerint bizonyítja, hogy Javice mesterséges felhasználói adatok gyártását kérte a vezető mérnöküktől, aki ebbe nem ment bele. A bank által benyújtott kereset szerint a levelezés során a mérnök egy ponton meg is kérdezte, hogy mindez legális-e, mire Javice biztosította, hogy mindez teljesen normális egy befektetési szituációban, és hogy nem gondolja, hogy bárki narancssárga rabruhában végezné a projekt miatt.

A mérnök nem állt kötélnek, így a bank keresetében idézett levelek szerint egy New York-közeli intézmény adattudományi „professzorához” fordultak, akivel több körön át leveleztek arról, hogy létre tud-e hozni olyan felhasználói adatokat, melyekhez létező postacímek vannak rendelve (nem tudott), és ha nem, akkor mi a legjobb, amivel elő tud állni. A beadvány szerint végül így állt elő a 4,2 milliós lista, amiből csak 297 ezer volt a valódi felhasználó. A Frank privacy-okokat emlegetve végig ódzkodott attól, hogy a felhasználói adatokat közvetlenül osszák meg a bankkal, így végül egy, a bank által megnevezett külsős adatelemző cégnek küldték tovább, amelyik leokézta azt.

A kereset szerint persze Javice és Amar is sejtette, hogy hosszabb távon baj lehet abból, hogy nem létező felhasználói adatokat adtak el a banknak, ezért közben igyekeztek megvásárolni létező hallgatói emaillistákat, és a legnagyobb amerikai marketinges szolgáltatóhoz fordultak, akiknek 100 ezer dollárt fizettek 4,5 millió amerikai diák adataiért. De emailcíme csak kétmillió diáknak volt a listán, ezért újra a nem megnevezett „professzor” segítségét kérték, aki egy másik hirdetési adatbáziskezelő listájával vetette össze a megvásárolt listát, hátha sikerül még több emailcímet beszerezniük.

A JPMorgan által feltárt információk alapján a Frank összesen 175 ezer dollárt fizetett ki a listákért, illetve a „professzor” munkájáért, miközben a beszerzett listát 175 millió dollárért adták tovább.

Hatalmas hiba

A periratok alapján nagyjából ennyit tudni jelenleg, de az egész sztori rengeteg kérdést vet fel. Elsősorban azzal kapcsolatban, hogy egy fiatal startupper hogyan tudta ennyire átverni a világ egyik legismertebb bankját. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója és a világ egyik legbefolyásosabb bankára nemrég hatalmas hibának nevezte a Frank felvásárlását, és mint fogalmazott, az eset komoly tanulságokkal is szolgált a számára, melyeket majd a pereskedés lezárulta után fog megosztani a nyilvánossággal.

photo_camera Jamie Dimon Fotó: SAUL LOEB/AFP

Mindenesetre azt sejteni lehet, hogy a jövőben más pénzügyi intézmények és befektetők óvatosabbak lesznek, ha hasonló startupok felvásárlásáról döntenek. Számíthat persze az is, hogy a közelmúlt kamatemeléseivel odalett az olcsó hitelek és a kvázi „ingyen pénz” időszaka, azaz a befektetők eleve jobban meg fogják nézni, hova teszik a pénzüket, de közben sejthető az is, hogy hasonló játszódik majd le a pénzügyi startupok piacán, mint amit a kriptovilágban láttunk Sam Bankman-Fried gigantikus csalása és az FTX bedőlése után: hogy a nagy nyilvánosságot kapó visszaélés az egész szektor hitelességét megtépázhatja.

De míg a kriptopiacra eleve jellemző volt a vadnyugatias hangulat, az már meglepőbb, hogy hogyan lehetett így becsapni a Wall Street egyik legfontosabb szereplőjét. A New York Times újságírója, Ron Lieber nemrég nagyon részletes cikkben mutatta be a vállalat felemelkedésének és bukásának történetét, és cikke alapján a válasz részben Javice személye felől keresendő: a fiatal, a sajtóban sokat és magabiztosan szereplő techvállalkozó leigazolása alighanem jó húzásnak tűnt a pénzügyi startupvilágban évek óta agresszívan terjeszkedő bank számára. A JPMorgan meg is akarta tartani Javicet, 20 millió dolláros bónuszt ígértek neki, ha az összeolvadás után egy meghatározott ideig még a banknál marad.

És utólag persze könnyű okosnak lenni, de pont Lieber cikkéből derül ki, hogy Javice és a Frank korábbi története azért vetett fel olyan kérdéseket, melyekre egy ekkora léptékű tranzakciót megelőző átvilágítás során tán illett volna felfigyelni.

Fiatalon a csúcsra

Charlie Javice mindössze 24 éves volt, amikor 2016-ban megalapította a Frankot, az akkori cikkek szerint saját keserű tapasztalatainak hatására tett így: a beszámolói szerint csak különféle anyagi támogatásoknak köszönhetően tudta elvégezni az egyetemet, és ez állandó, sokszor reménytelennek látszó küzdelmet jelentett a bürokráciával és a különféle hivatalokkal. Nem ez volt amúgy az első vállalkozása, még középiskolásként önkénteskedett Thaiföld és Mianmar határán, és az ott szerzett tapasztalatai hatására hozott létre egy szervezetet, ami fiataloknak akart segíteni abban, hogy vállalkozások révén csökkenthessék a globális szegénységet. Már ekkor elkezdett felbukkanni a neve a legígéretesebb fiatal vállalkozókat összegző listákon, majd ezután jutott be az egyetemre, ahol Javice elmondása szerint csak a szövetségi segélynek köszönhetően boldogult, de melynek igénylése valóságos tortúra volt a számára.

Élettörténetének ez a része is vet fel kérdéseket, mert a fiatal nő apja, Didier Javice 35 évet dolgozott a Wall Streeten, ebből 11 évet a Goldman Sachsnál, így elsőre nem magától értetődő, hogy a családnak tényleg nem lett volna pénze a tanulmányok finanszírozására. A New York Times kereste Javicet és a szüleit is, de nem reagáltak a megkeresésre.

Az biztos, hogy Javice a University of Pennsylvania diákja volt, gazdasági és pénzügyi szakokon végzett, de az egyetem nem közöl információt sem jelenlegi, sem korábbi diákjainak nyújtott anyagi támogatásokról. Azt azonban az egyetem szóvivője nagyon szokatlannak nevezte, amiről Javice egy régebbi interjújában beszámolt, hogy egész félévet elvitt, amíg felülbírálták az egyik kérelmét, ez ugyanis a szóvivő szerint maximum 4-6 hetet szokott igénybe venni.

Mindenesetre a vélt vagy valós egyetemi bürokratikus tapasztalatokból született meg a Frank 2016-ban, rögtön hullámokat vetve: az első körben ugyanis a frankfafsa.com névvel indultak el, azt ígérve, hogy a regisztráló diákoknak segítenek megszerezni havi 10 dolláros előfizetésért cserébe a maximálisan elérhető anyagi támogatást, csakhogy a FAFSA az amerikai oktatásügyi minisztérium bejegyzett, ingyenes hallgatói támogatása, és nem nézték jó szemmel, hogy egy startup rászállt a névre. Végül peren kívüli egyezség született, és Javice átadta a webcímet a minisztériumnak, és nem használták többet a FAFSA kifejezést sem.

Javice ennek ellenére egyre felkapottabb és többet hivatkozott szereplője lett a nyilvánosságnak, rendszeresen kérdezték meg véleményét az amerikai hallgatók anyagi helyzetével, az oktatási segélyek és támogatások ügyével kapcsolatban, 2017-ben még a New York Times is közölte egy véleménycikkét, amiben Javice a FAFSA-t kritizálta, és mint most Lieber írja, a cikk annyira sok pontatlanságot tartalmazott, hogy utólag nyolcsoros pontosítást kellett a végére rakni.

Javice nem sokkal később már a Forbes amerikai kiadásának 2019-es listáján is felbukkant, ahol a 30 legbefolyásosabb 30 év alatti pénzügyi vállalkozóját szedték össze, és egymást érték a méltató cikkek. Annak ellenére is, hogy a hatóságok továbbra sem voltak elragadtatva a Frank tevékenységétől: a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) a járvány idején kifogásolta, hogy a vállalkozás bár érdemi segítséget ígér a diákoknak, valójában egy formanyomtatványt küldenek csak el nekik, melyből számos fontos információ hiányozhat, ráadásul az sem tetszett az FTC-nek, hogy a Frank kamat nélküli készpénzes segítséget ígért a hallgatóknak, de 61 napot adtak a visszafizetésre, függetlenül attól, hogy ez idő alatt megkapták-e az igényelt támogatást, ha pedig nem tudtak időben fizetni, akkor 19,90 dolláros havidíjat számoltak fel.

A vállalat emellett az online oktatás piacára tervezett nagy erőkkel betörni, de mint azóta kiderült, honlapjukon olyan egyetemi kurzusokat is hirdettek, melyről az adott egyetemnek nem volt tudomása. A Frank ebben az időben a jelek szerint úgy keresett meg befektetőket, hogy azt állította, rengeteg oktatási intézmény érdeklődik a szolgáltatásuk iránt, valójában azonban az intézmények nem tudtak erről.

Sokk

Ilyen előzmények után jött el 2021 szeptembere, amikor kiderült, hogy a JPMorgan megveszi a Frankot, Javice pedig a bank alkalmazottja lesz. Az oktatási piacot ismerő elemzők hitetlenkedve fogadták a bejelentést: évente mintegy kétmillió diák kezdi meg a felsőoktatást az Egyesült Államokban, egy részüknek nincs szüksége szövetségi anyagi segítségre, akiknek meg van, azok első körben közvetlenül az állami FASFA-hoz fordulnak, ezért nem volt világos, hányan lehetnek, akik tényleg igénybe akarták venni a Frank szolgálgatásait. Ehhez képest a Frank azt állította, hogy alig 5 év leforgása alatt elért több mint négymillió diákot, ami egészen rendkívülien hangzott.

Volt, aki megnézte, hány látogatója van a Frank honlapjának, és azt találta, hogy a felvásárlás idején havonta mindössze 67 ezer ember kereste fel az oldalt, ami szintén nem utalt arra, hogy itt több milliós felhasználó lehet az oldal mögött. A Frank emellett azt is állította, hogy több mint hatezer intézményből segítenek diákoknak, miközben az amerikai oktatási statisztikai központ listája mindössze 5916 olyan oktatási intézményt tart nyilván, melynek hallgatói jogosultak lehetnek szövetségi oktatási segélyre.

A JPMorgan ennek ellenére a felvásárlás mellett döntött, és a 175 millió dolláros ár azt jelentette, hogy 35 dollárt fizettek a Frank által ígért több mint 4 millió felhasználó darabjáért, ami még akkor is rendkívül magas árnak számított volna, ha amúgy tényleg valódi adatokat kapnak meg. Ez mutatja Lieber szerint, hogy a baknál nagyon bízniuk kellett abban, hogy a marketingcsapatuk majd meg tudja győzni a Frank ügyfeleit, hogy nyissanak számlát náluk.

De aztán jött a 400 ezres mintára kiküldött hirdetés, aminek mindössze 28 százaléka kötött ki tényleg valakinek a postafiókjában (szemben a bank által indított korábbi levélkampányok 99 százalékos kézbesítési rátájával), és mindössze 103 ember kattintott rá a levélben található linkre, ami a banknál „katasztrofális” eredményként értékeltek.

A JPMorgan azóta lelőtte a Frank honlapját, saját honlapjáról pedig eltüntették a felvásárlást bejelentő közleményt. Azzal, hogy a felvásárlást veszteségként kellett leírniuk, és hogy beperelték Javicet és Amart, a JPMorgan kénytelen volt a nyilvánosság előtt is felvállalni, hogy szerintük csúnyán átverték őket. Ennek ellenére elképzelhető, hogy a két fél peren kívül egyezik majd meg, és akkor jó eséllyel soha nem fog kiderülni, miben maradtak. Az sem kizárt persze, hogy a JPMorgan által indított polgári perből nyomozás is induljon, de a New York-i ügyészség illetékes hivatala elsőre nem kívánt válaszolni a New York Times kérdésére, hogy indítanak-e eljárást a bank által felhozott vádak nyomán.