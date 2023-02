Már legalább 4300 halálos áldozata van a Törökországot és Szíriát ért földrengésnek

Nemzetközi mentőalakulatok keresnek túlélőket Törökországban és Szíriában, miután hétfőn a két ország határán egy pusztító, 7,8-as erősségű földrengés legalább 4300 ember halálát okozta. A földrengésben több ezren megsérültek, és egyelőre nem tudni, hányan rekedtek a romok alatt.

photo_camera Fotó: ESBER AYAYDIN/Anadolu Agency via AFP

A Guardian azt írja, a hétfői 7,8-as erősségű rengést később egy második, 7,5-ös erejű rengés, majd több tucatnyi utórengés követte, amely Törökországban lakóházakat rombolt le, a háború sújtotta Szíriában pedig még nagyobb pusztítást végzett.

photo_camera Fotó: MUZAFFER CAGLIYANER/Anadolu Agency via AFP

A török mentőszolgálatok közleménye szerint hétfő este a törökországi halálos áldozatok száma 2921 volt, akkor több mint 14 483 sérültet tartottak nyilván. Előbbi szám azóta 3823-ra emelkedett, és várhatóan még emelkedni fog, mert a mentőalakulatok azóta is túlélőket keresnek az összedőlt épületek alatt a török-szír határ mindkét oldalán. A damaszkuszi kormány és a régióban dolgozó mentőalakulatok adatai szerint Szíriában legalább 1444 ember vesztette életét.

photo_camera Fotó: OMER YASIN ERGIN/Anadolu Agency via AFP

A romok alatt azonban a Nemzeti Sport szerint élve találták meg a török labdarúgó-élvonalban szereplő Hatayspor 65-szörös ghánai válogatott focistáját, Christian Atsut és rajta kívül még három csapattársát.

A török katasztrófavédelem közleménye szerint a térségbe közel 15 ezer kutató- és mentőszemélyzetet vezényeltek. A BBC szerint a mentést nehezíti a havazás és az eső, illetve az, hogy a legtöbb helyen nincs áram. A fölfengés súlyos károkat okozott Törökország három repülőterén, ami nehezíti a segélyszállítmányok kiszállítását.

photo_camera Fotó: OMER YASIN ERGIN/Anadolu Agency via AFP

Recep Tayyip Erdogan török elnök azt mondta, már 45 ország ajánlott fel segítséget és támogatást. Hollandiából és Romániából már úton vannak a kutató- és mentőcsapatok, Magyarországról a Hunor mentőszervezet hétfőn indult Törökországba. Az Egyesült Királyság felszerelést, mentőkutyákat és 76 embert küld, és segítséget ígért még Franciaország, Németország, Izrael és az Egyesült Államok is. Vlagyimir Putyin orosz elnök is segítséget ajánlott fel Törökországnak és Szíriának, valamint Iránnak is.

A szeizmológusok szerint ez a 7,8-as erejű rengés volt a Törökországban valaha mért legnagyobb földrengés. A túlélők szerint legalább két percig tartott, mire véget ért.

1999-ben Törökországban egy rengés több mint 17 ezer ember halálát okozta, 1939-ban egy hasonlóan erős földrengés miatt pedig 33 ezer ember halt meg az országban. A hétfői rengés annyira erős volt, hogy azt érezték Cipruson, Libanonban és Izraelben is.