Nemkívánatos akkumulátorok, tiltakozó orvosok és tanárok: jön az év második kormányinfója

Külön foglalkoztak az ország energiastratégiájával is, a 2030-ig tartó stratégiában "továbbra is jelentős szerepet játszik az atomenergia, a megújuló energiák, azon belül a napenergia". Azt is közölte, hogy ha a kormány fel tudja venni az európai újjáépítési alapból a kedvezményes hitelt is - amit korábban bőszen elutasított -, azt energetikai beruházásokra fordítaná. Napirenden van az Adria kőolajvezeték kapacitásbővítése is, amit Horvátországgal együttműködve kívánnak megvalósítani. A vízközművek biztonságát szolgáló energetikai fejlesztések is.