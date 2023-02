Bejelentették az Oroszország elleni tizedik szankciós csomagot

Hivatalosan is benyújtotta az Európai Bizottság az Oroszország elleni tizedik szankciós csomagra vonatkozó javaslatot: a háború egyéves évfordulóján létfontosságú termékekre vonatkozó exporttilalom és csaknem száz személy és szervezet elleni szankció jöhet.

Ursula Von der Leyen csütörtökön Strasbourgban azt mondta, az exporttilalmat több mint 11 milliárd euró értékben vezetnék be főleg olyan ipari árukra - speciális járművekre, gépalkatrészekre, építőipari cikkekre, ritka fémekre -, amelyekre Oroszországnak a hadseregben is szüksége van, és amelyeket nem tud harmadik forrásból beszerezni. Mivel az Iráni Forradalmi Gárda drónokat biztosít Oroszország számára, az Unió hét iráni szervezetet is készül felvenni a listára.

A bizottság elnöke szerint Putyin háborús propagandistáival, dezinformációs hálózatával és a szankciók kijátszásával szemben is felveszik a kesztyűt, a befagyasztott orosz pénzeket pedig esetlegesen az ukrajnai újjáépítés finanszírozására használnák fel. A tizedik szankciós listán szereplő szervezetek és személyek főleg katonai tevékenységekért, politikai döntésekért, propagandáért és dezinformációért felelnek, de célba vennék azokat is, akik részt vesznek az emberrablásokban, az ukrán gyerekek Oroszországba deportálásában és a kényszer-örökbefogadásokban is.

Von der Leyen és Joseph Borrell, az unió kül- és biztonságpolitikai képviselője felszólította a tagországokat, hogy minél előbb írják alá az új szankciós csomagot.

