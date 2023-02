Tagadta a rendőrségen az őrizetbe vett magyar nő, hogy köze lenne a viperás támadásokhoz

Egy olasz és egy német gyanúsított mellett egy 42 éves magyar nőt is letartóztattak a rendőrök a hétvégén szélsőjobboldali személyek ellen elkövetett támadások után. A rendőrség honlapjáról kiderült, hogy a „szintén antifasiszta nézeteket valló” magyar nőt nem a támadások helyszínén vették őrizetbe, hanem „széles körű adatgyűjtésnek köszönhetően” az otthonában fogták el.

A rendőrség a Lakmusz kérdésére azt válaszolta, hogy nyomozóik kihallgatták a magyar állampolgárságú gyanúsítottat, aki tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.

Szerdán több kormányközeli, illetve szélsőjobboldali portál is megnevezte, hogy információik szerint ki az őrizetbe vett nő, illetve arról is írtak, hogy a Szikra Mozgalomhoz, illetve Jámbor Andráshoz köthető. A Szikra szerdán kora délután közleményében még azt írta, hogy sosem vettek részt és a jövőben sem fognak részt venni hasonló támadásokban, az elkövetőket pedig nem ismerik, csütörtökön azonban a mozgalom felől mi is arról értesültünk, hogy valóban egy aktivistájukat vették őrizetbe.

Szerda este aztán, miután a szélsőjobboldali oldalak megneveztek egy nőt, illetve fotókat is kiraktak róla, a Szikra az oldalára tett ki egy posztot, melyben azt írták,

a nő információik szerint nem beszél idegen nyelveket

a nő legjobb tudomásuk szerint nem állt kapcsolatban külföldi antifa szervezetekkel

úgy tudják, a nőt egy, a helyszínen rögzített képen az egyik tettesen lévő sál és kabát alapján gyanúsítják

tudomásuk szerint a nő nem járt a rendőrség által vizsgált három bűncselekmény idejében a helyszín közelében sem, élettársának állítása alapján a háromból két esetben tanú is van rá, hogy még csak Budapesten sem tartózkodott ekkor. De a harmadik cselekmény idején is vidéki otthonában volt egyedül.

Hozzátették, hogy sem a Szikrához, sem Jámbor Andráshoz semmiféle rendőrségi megkeresés nem érkezett, és azt gondolják, hogy a hatóságok joggal nem tartják őket az ügy részének. Végül azt írták, amennyiben kiderül, hogy a Szikra Mozgalom tagja bármilyen erőszakos bűncselekményt követett el, azonnal eltávolítják a tagjaik közül.