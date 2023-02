„Próbálok nem liberális gyereket nevelni” – áll az egészségügyi államtitkár magyar zászlós pólóján

Jeszenszky Zsolt műsorában vendégeskedett Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára - írta meg a hvg.hu. Takács egy Facebook posztot is megosztott az interjúról, ahol Jeszenszky műsorának nagy-magyarországos online boltját is hirdette az, „egyszerű apa vagyok, próbálok nem liberális gyereket nevelni” feliratú pólójában.



Az adásban Takács többek között a MOK reakcióját az egészségügy változásaival kapcsolatban és a Covid intézkedések hatásait értékelte, magyar zászlós pólójában. Arról, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) küldöttei korábban többek között azt is megszavazták, hogy a kórházi orvosok helyezzék letétbe önként vállalt többletmunkájuk felmondását, Takács azt mondta, hogy szerinte nem jó irány. „Ha én lennék az orvosi kamara, végiggondolnám.”

A felsőt egyébként bárki megveheti Jeszenszky műsorának kiegészítőboltjában kb. 4000 forintért, de ha valakinek mégse nyerte el a tetszését az államtitkár választása akkor számos egyéb opcióból is válogathat. A webshopban ugyanis a cikk szerint többek között Nagy-Magyarország-térképpel ellátott, HOME feliratú pólókat, Orbán Viktor arcképével és Defender of Europe (Európa védelmezője) szöveggel díszített bögréket is lehet kapni. Emellett vannak Horthy-arcképes, vagy a feminizmuson röhögő, valamint White Lives Matter feliratos, azaz a meggyilkolt feketék miatti tüntetéseken felháborodó rasszisták jelszavával ékesített termékek, sőt, még „Fideszessel szexelek” feliratú merch-öt is lehet kapni.