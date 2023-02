Berlusconi oroszbarátsága lerombolhat mindent, amit Meloni felépített

„Úgy hiszem, Berlusconi házát még sosem bombázták le, és harckocsik sem gördültek még be a kertjébe”

- ezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mondta kedden Olaszország korábbi kormányfőjéről. Berlusconi korábban többször is kiállt már Putyin mellett, néhány napja pedig már arról beszélt, ha most is ő lenne a miniszterelnök, biztos nem találkozna az ukrán elnökkel, mert őt tartja felelősnek a háborúért.

Giorgia Meloni keddi kijevi látogatásán ért csúcsra az az aknamunka, amit a Hajrá Olaszország vezetője folytatott az elmúlt időkben. Berlusconi annak ellenére áll ki nyíltan jó barátja, Putyin mellett, hogy pártja az olasz kormánykoalíció tagja, a kormány pedig Ukrajnát támogatja az oroszok ellen vívott harcban.

Meloni hétfőn Varsóból Ukrajnába utazott, hogy találkozzon Zelenszkijjel. A két legfontosabb téma egyike volt, hogy a jövőben milyen fegyvereket küld Olaszország Ukrajnának, és hogy küld-e harci repülőgépeket, a másik pedig egy újjáépítési konferencia, amit Meloni házigazdaként Rómában rendezne meg. Utóbbi célja az lenne, hogy Olaszország lépéselőnybe kerüljön az újjáépítési verseny másik nagy európai esélyesével, Franciaországgal szemben.

Bár a látogatás jól sikerült, és a két kormányfő viszonya láthatóan baráti, a közösen tartott sajtótájékoztatón azért kiderült, hogy Zelenszkij hiába hálás Meloninak a támogatásáért, Berlusconi miatt nem tud teljes bizalmat szavazni neki.

photo_camera Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös sajtótájékoztatót tartanak Kijevben 2023. február 21-én. Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Február 11-én Berlusconi újságíróknak fejtette ki a véleményét Zelenszkijről, melyben az ukrán elnököt tette felelőssé a háborúért.

„Annyit kellett volna tennie, hogy nem támadja tovább a Donbász két autonóm köztársaságát, és akkor ez az egész meg sem történt volna” - mondta a politikus. „Nagyon, nagyon, nagyon negatívan ítélem meg ennek az úrnak a viselkedését” - tette hozzá. De nem érte be ennyivel.

Arról is beszélt, hogy a háborúnak véget lehetne vetni, ha Joe Biden azzal fenyegetné meg Ukrajnát, hogy nem küld több anyagi és katonai segítséget, és azt kérné Zelenszkijtől, hogy az ország újraépítéséért cserébe rendeljen el tűzszünetet. Közölte azt is, hogy ha még ő lenne Olaszország miniszterelnöke, biztosan nem találkozna Zelenszkijjel.

Berlusconi szavaira reagált Zelenszkij elnöki tanácsadója, Mihajlo Podoljak, és a politikust egy „VIP agitátor”-nak nevezte, aki az orosz propaganda szekerét tolja, és aki hazája becsületét adja el, csak hogy megőrizze a baráti viszonyt Putyinnal. „A szavaival kárt okoz Olaszországnak” - mondta.

Giorgia Meloni már megválasztása előtt is egyértelművé tette, hogy ő és pártja, az Olasz Testvérek az ukránok mellett állnak, és minden lehetséges módon támogatják őket. De már a választások előtt világossá vált az is, hogy a koalíció megosztott a kérdésben, és nemcsak Berlusconi hajlik Moszkva felé, de a szövetség harmadik tagja, a Liga vezetője, Matteo Salvini is. (Erről korábban itt írtunk részletesen.)



photo_camera Silvio Berlusconi és Giorgia Meloni 2022. október 21-én sajtótájékoztatót tartanak Rómában. Fotó: ETTORE FERRARI/AFP

A keddi sajtótájékoztatón Zelenszki láthatóan már előre viszketett a lehetőségtől, hogy az újságírók szóba hozzák Berlusconit – ez persze végül így is lett. Válaszában az ukrán elnök váratlanul erős kritikát fogalmazott meg a veterán politikusról: úgy véli, minden vezetőnek joga van úgy gondolkodni, ahogy akar, „az igazi problémát az olasz társadalom hozzáállása jelenti, ami felhatalmazást adott ennek a vezetőnek”.

„Úgy hiszem, hogy Berlusconi házát sohasem bombázták le, harckocsik sem gördültek még be a kertjébe, senki nem ölte meg a rokonait, és soha nem kellett hajnali 3-kor összepakolnia a bőröndjét, hogy elmeneküljön Oroszország testvéri szeretetének köszönhetően.

Békét kívánok minden olasz családnak, azoknak is, akik nem támogatnak minket, de a miénk egy hatalmas tragédia, ezt meg kell érteni. Azt szeretném, hogy jöjjenek el ide, és nézzék meg a saját szemükkel a vérnyomokat, amiket maguk után hagytak. Utána beszélhetünk” - mondta Zelenszkij.

Meloni próbálta menteni a menthetetlen, válaszában arról beszélt, számára csak a tények számítanak, és a tény az, hogy a jobbközép többség, melynek tagja Berlusconi pártja is, mindig megszavazott minden Ukrajnának nyújtott segítséget.

Az olasz napilap, a La Repubblica szerdán arról írt, Meloni tajtékzott a sajtótájékoztató után, és azt hajtogatta, Berlusconi direkt csinálta, szándékosan tett olyan provokatív megjegyzéseket utazása előtt Zelenszkijről és a háborúról, hogy ezzel őt kellemetlen helyzetbe hozza.

Az olasz ANSA hírügynökség értesülései szerint nemcsak Berlusconi lett elég ideges az egésztől, de pártjában ki vannak akadva Melonira és az Olasz Testvérekre is, amiért nem álltak ki jobban koalíciós partnerük mellett.

Berlusconi már megválasztása előtt úton-útfélen próbálkozott Meloni kigáncsolásával, és úgy tűnik, nem tervezi, hogy leáll. Ha aknamunkája sikeres lesz, azzal Olaszország nagyon sokat veszíthet, nemcsak a jó kapcsolatot Ukrajnával, nemcsak az újjáépítési megbízásokat, de a stabilitást is, ami most kulcsfontosságú lenne ahhoz, hogy hozzáférjenek az uniós pénzekhez.

Pedig Meloni a megválasztása óta nagyon keményen dolgozott azért, hogy ne a posztfasiszta vezetőt lássák benne, aki Orbán Viktorhoz hasonlóan építi le a jogállamot, hanem a stabil kormányfőt, aki elkötelezett a NATO és az Európai Unió értékei mellett. Népszerűsége hazájában továbbra is töretlen, de a jobbközép koalíció ingatagsága miatt gyakorlatilag folyamatosan harckészültségben kell lennie.