A Momentum bíróságra ment a debreceni akkugyáras népszavazást elutasító döntés miatt

"A mai napon a Debreceni Törvényszéken támadtuk meg a debreceni Helyi Választási Bizottság, vízzabáló akkumulátorgyárról szóló népszavazási kezdeményezésünket elutasító döntését" - írja közleményében a Momentum. A párt szerint a debreceni HVB azért utasította el a Momentum által javasolt népszavazási kérdést, mert tartottak tőle, hogy a Momentum össze tudja szedni a szükséges aláírásokat, és így népszavazást kell tartani a "vízmérgező CATL gyárról".

photo_camera A debreceni akkugyár ellen tüntetők. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ahogy korábban írtuk, a helyi választási bizottsághoz a Momentum, a Mi Hazánk és egy magánszemély is beadott népszavazási kérdéseket a tervezett akkugyárról, amiket a HVB hasonló indokok miatt elutasított. A bizottság hiányolta az egyértelműséget, elképzelhetőnek tartotta ugyanis, hogy a választópolgárok eltérő választ adnának a kérdés egyes részeire. Az elnök szerint alapvető jog korlátozása is felmerülhet a kérdésnél egyrészt a szén-dioxiddal, másrészt a vízigénnyel kapcsolatban. Megjegyezte, hogy Debrecen területén már most is üzemelhetnek olyan gyárak, amelyeket tiltana a népszavazás.

"Egy hónapig ültek rajta a HVB-ben, mire megtalálták a kamuindokokat, amire hivatkozva aztán elutasították ugyanazt a kérdést, amit korábban már átengedtek egyszer" - írja a Momentum. Ezzel arra utal a párt, hogy az LMP még tavaly augusztusban kezdeményezett népszavazást az akkugyárakról, amit engedélyezett a HVB. Az LMP engedélyezett kérdésének szövege szinte szóról szóra megegyezett az elutasított kérdésekével, csak a gyár vízigényével kapcsolatban szerepelt benne eltérő adat. Az LMP végül nem kezdett aláírásgyűjtésbe, mondván, hogy inkább országos népszavazást szerveznének az ügyben.

"Megígértük, hogy nem hagyjuk cserben azokat, akik az igazságért küzdenek. Nem hagyjuk cserben azokat, akik nem kötnek alkut és nem akarnak vízzabáló, vízmérgező akkumulátorgyárat Debrecenben. Minden fórumon, legyenek azok a rendszer részei, vagy azon kívüliek, tiltakozni fogunk." - írja a Momentum.