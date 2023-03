Még mindig tabu a Micimackó Kínában, törölték a Vér és méz című film hongkongi premierjét

A héten mutatták volna be Hongkongban a Micimackó: Vér és méz című horrorfilmet, de a forgalmazó törölte a premiert. A vetítést szervező Moviematic technikai okokra hivatkozott, a forgalmazó a törlés megerősítésén kívül nem közölt semmit.

A Micimackó 2017-ben vált politikailag érzékeny témává Kínában, miután elkezdett terjedni egy montázs, amin egy 2013-as, Hszi Csin-ping elnökről készült fotót egy Micimackó kép mellé tettek. A fotó Hszi és Obama akkori amerikai elnök találkozóján készült.

Sokan azóta elégedetlenségük kifejezésére használták Micimackó karakterét.

photo_camera Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

A pekingi vezetés 2020-ban vezette be az úgynevezett nemzetbiztonsági törvényt, ami illegálissá tette többek közt az elszakadási törekvéseket, a felforgatást, a terrorizmust és az idegen erőkkel való összejátszást. Az új szabályozás a cenzúrázási gyakorlatot is megerősítette. (The Guardian)