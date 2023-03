A háziorvosok harmada írta alá a szerződését, Gulyás szerint ez nem feltétlenül kevés

Orbán Viktor 2018-ban arról beszélt, hogy 2022-re 50 százalék alá szorítjuk az orosz energiafüggést, mégsem sikerült, mondja az ATV munkatársa. Gulyás szerint olyan szempontból jól állunk, hogy gázt máshonnan is be tudunk szerezni, a csővezeték készen áll majdnem minden szomszédos ország felé, de nincs elég gáz Európában, ezért továbbra is az orosz szállítás a legbiztosabb.