Visszatért Kínába Jack Ma

Ismét Kínában látták Jack Mát, az Alibaba alapítóját, aki azóta nem járt az országban, hogy 2020 őszén magára haragította a kínai kormányt. Ma először Hongkongban tűnt fel, ahol barátokkal találkozott és ellátogatott egy nemzetközi művészeti vásárra, majd egy iskolában járt Hangcsouban, a kelet-kínai városban, ahol az Alibaba székhelye is található. Az Alibaba tulajdonában lévő South China Morning Star beszámolója szerint az iskolában a mesterséges intelligencia jelentette kihívásról beszélt a diákoknak.

photo_camera Jack Ma, az Alibaba alapítója 2019-ben. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Az 58 éves milliárdos, aki angoltanárból lett Kína egyik leggazdagabb embere és legbefolyásosabb vállalkozója, azután tűnt el az országból, hogy 2020 októberében egy pénzügyi konferencián azt mondta, a kínai bankok mentalitása a zálogházakéra emlékezteti, utalva arra, hogy ezért a kínai kormány pénzügyi szabályozása a felelős. Az Alibaba anyacége, az Ant Group ekkoriban szeretett volna tőzsdére menni, a kínai pénzügyi felügyelet viszont hirtelen nagyon komoly problémákat talált a cégnél, így törölni kellett a részvénykibocsátást.