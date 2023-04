Az orvosok nem sétáltak bele a kormány gyurcsányozós csapdájába

A kormány azt üzente az orvosoknak: ha maradnak a kamarában, azzal Gyurcsányt választják.

A máskor bevált recept ezúttal nem jött be, az orvosok több mint kétharmada kitart a kormányt rendszeresen, keményen, szakmai alapon kritizáló kamarai vezetés mellett.

Ez az Orbán-rendszerben példátlan összefogásról tanúskodik.

Mi kellett hozzá?

Egy hónap telt el azóta, hogy a kormány felvette ellenségeinek listájára a Magyar Orvosi Kamarát (MOK). Korábban sem volt felhőtlen a viszony, de a sikeres ügyeleti tiltakozás kezdeményeire a hatalom adminisztratív támadásba lendült, két nap alatt megszüntetve a kötelező kamarai tagságot.

A cél, ha kimondatlanul is, a kamara kiüresítése, legitimációjának megvonása volt. Előírták, hogy minden orvost töröljenek a nyilvántartásból, aki négy héten belül nem jelzi önként, hogy szeretne tag maradni. Mivel nem a távozás, hanem a maradás igényelt aktivitást, a kamara vezetése egyik pillanatról a másikra kampányhelyzetben találta magát: meg kellett győzniük az orvosokat, hogy jelentkezzenek.

A kormány és médiája politikai választásként adta el a helyzetet. Kincses Gyula MOK-elnökre következetesen „Gyurcsány egykori államtitkáraként”, a kamarára pedig „Gyurcsány tagozataként” kezdtek hivatkozni. Takács Péter egészségügyi államtitkár olyanokat mondott, hogy „a DK-s MOK-vezetés” Gyurcsány hatalmáért küzd, és „a baloldal politikai megrendelésére” akciózik a kormányzati intézkedésekkel szemben.

photo_camera Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke és Takács Péter egészségügyi államtitkár a MOK konferenciáján, 2022 júniusában Fotó: Magyar Orvosi Kamara

Közben vigyáztak, hogy ne általában az orvosokkal nyissanak frontot. „Nekünk nem az orvostársadalommal van konfliktusunk. Nekünk az orvosi kamara vezetőségével van konfliktusunk, akik tendenciózusan téves információkkal látták el a tagságot. Ez alkalmas hergelésre, alkalmas indulatkeltésre. Én arra kérem a kollégákat, hogy gondolják végig, hogy az előző négyéves ciklusban, akár 2018-tól máig milyen pozitív változások következtek be az ő karrierjükben, finanszírozásukban, és eszerint ítéljék meg az új rendszert. (...) Úgy gondolom, hogy a csendes többség végiggondolja a szakmai és egzisztenciális karrierje alakulását, és ennek megfelelően mellettünk fog kiállni” - mondta Takács a kötelező tagság megszüntetése után a HírTV-ben.

Gyurcsányék vagy mi? - üzente a hatalom az orvosoknak, de úgy tűnik, ami egy országos választási kampányban működik, ilyen speciális közegben nem biztos, hogy értő fülekre talál. Hétfőn kiderült, az orvosok több mint kétharmada a kamarában marad. Ez az Orbán-rendszerben példátlan szakmai összefogásról és arról tanúskodik, hogy az orvosok többsége átlát a politikai kommunikációs fogásokon, amit hajlandó tettekkel is kifejezni.

Bár a MOK elvesztette tagsága egy részét, és etikai ügyekben sem dönthet már, egyelőre úgy tűnik, a kamara szempontjából az optimistább forgatókönyv valósult meg, ami új lehetőségeket is rejt.

„Ez a törvény minket arculcsapásként ért, maga a mód, amilyen statáriálisan meghozták. De valójában, picit lehiggadva, azt látjuk, hogy a kamara megújulásának a záloga. Hiszen nem kötelező tagság van, ahol rosszkedvéből, vagy azért, mert muszáj, van benne valaki, hanem (...) kinyilvánította, hogy saját akaratából akar az orvosok közösségéhez tartozni. Innentől kezdve mienk a felelősség, hogy ezt a közösséget egyben tartsuk, hogy megőrizzük a hivatásrend megbecsültségét (...)” - fogalmazott korábban Kincses, aki a végeredmény bejelentésekor is azt mondta, a kamara végül erősebben jött ki a szorongatott helyzetből.

Ilyet nem láttunk az elmúlt években: egy jogfosztott és központilag lejáratni próbált érdekvédelmi szervezet továbbra is olyan pozícióban van, ahonnan hatékonyan szervezhet ellenállást. „33 ezer orvos akaratát, véleményét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez feljogosít bennünket arra, hogy továbbra is az egészségpolitika hiteles, politikamentes szereplői maradjunk. Hogy ez mennyire lesz sikeres, az elsősorban a kormányzati szándékon és együttműködési készségen múlik” - mondta Kincses.

Többet megengedhetnek maguknak

Nem véletlen, hogy épp az orvosoknak, egy kevéssé kiszolgáltatott társadalmi csoportnak sikerült ezt elérnie.

Könnyebben kockáztathatnak egyrészt azért, mert jól keresnek. „Egy gyermekét egyedül nevelő pedagógusnál vagy ápolónál néhány hónap kiesés, akár csak a túlóra elvesztése olyan érvágást jelent, hogy kétszer is megfontolja, hogy a sarkára álljon-e” - mondta korábban Svéd Tamás, a kamara elnökségi tagja arról, hogy miért állhatnak bele orvosok tömegei a tiltakozásba, szemben más szakmákkal.

Másrészt könnyebben el tudnak helyezkedni külföldön vagy a magánszektorban, ahol hatalmas igény van rájuk.

photo_camera Svéd Tamás, Kincses Gyula és Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara vezetői, miután beterjesztették a kamarai törvényt Fotó: Kristóf Balázs/444

Harmadrészt az orvosok - ellentétben például a tanárokkal - kimagasló társadalmi megbecsültséget élveznek. „Az emberek megítélése szerint 2016-ban a négy, társadalmilag leginkább hasznos foglalkozás sorrendben a sebész, a körzeti orvos, a gyermekorvos és a mentős volt” - olvasható a KSH kiadványában. Ha nem a hasznosságra, hanem a presztízsre kérdeztek rá, akkor is csupa egészségügyi foglalkozásokat kaptak (kórházigazgató, sebész, gyermekorvos).

Talán ez is magyarázza, miért beszél a kormány egy fokkal óvatosabban az orvosokról, mint a tanárokról.

1001 orvos

A kamara mostani sikeréhez az is kellett, hogy olyan elnökség vezesse, ami évek óta képes nyíltan, szakmai alapokon bírálni az egészségügy irányítóit. Szokatlan módon még a kormánnyal folytatott levelezéseiket is közzéteszik.

Kincses Gyuláékat 2019-ben választották meg, miután éveken át nyilvánosan kampányoltak egy átláthatóbb MOK-ért és jobb egészségügyért. Ők hozták be a köztudatba a kórházi fertőzések kérdését, és kiálltak a hálapénz ellen is, eleinte az „1001 orvos” nevű Facebook-csoportban, majd szervezettebben a MOK-on belül, „Újratervezés” néven.

A járvány idején egyedül a kamara tisztségviselői beszéltek nyíltan a kórházban uralkodó borzalmas állapotokról, miközben a független sajtót sosem engedték be az intézményekbe. A covid is kellett hozzá, hogy a MOK érdemi béremelést tudjon kiharcolni a kormánynál - a hálapénz betiltásával együtt -, ami most biztonságot nyújt számukra.

Az elnökség következő tesztje az lesz, amikor eljön a tagdíjutalás ideje. Ez éves szinten majdnem 50 ezer forint - lehet havonta, félévente és évente fizetni -, ami akár soknak tűnhet majd egy érzelmileg kevésbé felfokozott pillanatban. (A kormánnyal baráti viszonyt ápoló iparkamarának nem kell ilyesmi miatt aggódnia, Parragh László állami kitüntetést is kapott, miközben a MOK vezetői a tagokért küzdöttek. Fónagy János államtitkár egy ellenzéki képviselői kérdésre hosszan sorolta az iparkamara érdemeit, szemben a MOK-kal, ami „kamarai jogosítványával visszaélt”.)

Fenyegetés?

A kamara körüli események arra is rávilágítanak, milyen gyenge lábakon áll a kormány érvelése a kamarai törvény mellett.

Arra hivatkozva szüntették meg a kötelező tagságot, hogy a MOK részéről állítólag háziorvosokat fenyegettek, ne írják alá az új ügyeleti szerződéseiket.

Csakhogy a háziorvosok a kötelező tagság megszüntetése után sem özönlöttek az új ügyeletbe, hetekkel később is csak egyharmaduk írt alá azokban a megyékben, ahol már az új rendszer működik. Ez azzal együtt, hogy az orvosok több mint kétharmada végül a kamarában maradt, alaposan megkérdőjelezi a kormány fenyegetős érveit.

Korábban Gulyás Gergely minisztert is hiába kértük, hogy hozzon konkrét bizonyítékokat a fenyegetésre: „Mondom, amit mondtam, az történt. (...) Ezt mi tudtuk, hogy az ügyeleti ellátásban nem fog mindenki részt venni, de az nem lehet része ennek a döntésnek, hogy a kamara önkényétől félni kell vagy sem”.

Egyetlen konkrétumként a Győr-Moson-Sopron megyei kamarai elnök levelét hozta fel, ami néhány órával a törvény benyújtása előtt jelent meg a kormánybarátra hangolt Indexen.

Szijjártó László, a MOK megyei elnöke a kórházi orvosoknak címezte a levelét, miután elterjedt, hogy velük töltenék fel a háziorvosi ügyeleti helyeket. A MOK tiltakozása nyomán ugyanis a háziorvosok szinte egyöntetűen elutasították az új ügyeleti szerződések aláírását. Szijjártó azt írta, szakmaiatlan lenne kórházi orvosokra bízni a háziorvosi ügyeletet, és ha ezt elvállalnák, azzal akadályoznák a háziorvosok tiltakozását, „sztrájktörőkké” válnának. Gulyás kitért a kérdés elől, hogy emiatt tényleg érdemes-e megpróbálni bedarálni egy egész szervezetet.

Gulyás nem említette, de „pszichés nyomásról”, bizonyos Facebook-üzenetekről, SMS-ekről és emailekről beszélt az ATV-ben Éger István, a kamara korábbi, a kormánnyal kevésbé konfrontatív elnöke.

Közben a kormányhivatalok levelet küldtek a háziorvosoknak, hogy akár ötmilliós bírságot is kaphatnak, és bevonhatják a működési engedélyüket, ha nem vállalnak legalább havi két ügyeletet. A Telex szerint Győr-Moson-Sopron megyében azóta több háziorvos jelentkezett, így áprilistól már nem kórházi rezidensekkel kell feltölteni a rendszert. A MOK arra biztatja a háziorvosokat, szerveződjenek pertársaságokba, és addig is vállalják el az ügyeletet, de a szerződéseket továbbra se írják alá.

A kamara kezdettől fogva világossá tette, hogy nem önmagában az új ügyeleti rendszert akarják megfúrni, hanem ezen keresztül tiltakoznak a kormány egyéb intézkedései ellen. Azt akarják, hogy vonják vissza a háziorvosi és fogorvosi praxisok finanszírozásáról szóló rendeleteket, továbbá azonnali ápolói béremelést és hosszú távú, világos egészségügyi koncepciót akarnak, amiről valóban egyeztetnek velük.

Az egészségügyről írt alapvetéseikben idézik az uniós statisztikát, miszerint 2021-ben nálunk volt a legmagasabb a megelőzhető halálozások aránya, miközben sokan halnak meg a megfelelő kezelés hiánya miatt is. Ez önmagában jól mutatja, milyen sokat javíthatna életkilátásainkon a közegészségügy fejlesztése, ehelyett egyre többen kényszerülnek a drága magánellátásba.