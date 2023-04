Dönthetsz úgy, hogy nem foglalkozol a propagandagépezettel, de a propaganda akkor is eljön érted

Egy évvel ezelőtt mért megsemmisítő vereséget Orbán Viktor az összefogásban induló ellenzéki erőkre. A kiütés után azok a politikai szereplők tápászkodtak fel elsőként, akiknek volt mibe kapaszkodniuk, akik fel tudtak mutatni részsikereket. Ilyen volt Jámbor András, aki a fideszes erősember, Kocsis Máté birodalmában, a Józsefváros-Ferencváros körzetben egy nagyon kemény kampányban aratott sikert. Ilyen volt Hadházy Ákos is, aki Zuglóban előbb a szocialista oligarchát, Tóth Csabát nyomta le az előválasztáson, majd főlényesen húzta be a körzetet. Mindkét politikus önálló utat jár az ellenzéken belül, aktívak, láthatóak, áll mögöttük csapat, de egyiküknek sincs pártja, és mindkettőnek van elképzelése arról, hogy merre van a kiút az ellenzéki slamasztikából.

Viszont a helyes irányról markánsan eltérő a véleményük.

Tavaly áprilisban a 444 leültette őket, hogy ütköztessék nézeteiket az ellenzéki hovatovábbról. Hadházy Ákos álláspontja, hogy az ellenzék feladata mozgósítani a kormánnyal szemben állókat. Tömegtüntetésekkel, aláírásgyűjtéssel, polgári engedetlenséggel, sztrájkokkal kell kikényszeríteni egy igazságosabb, fairebb választást, amiben már nem lejt ennyire a pálya Fidesznek. Nyomást kell gyakorolni a hatalomra, el kell érni az igazságtalan játékszabályok megváltoztatását.

A független képviselő szerint nincs más út, meg kell vívniuk a forradalmukat a központi propagandával, a Fidesz hatalomgyárával szemben, enélkül szemernyi esélyük sincs a sikerre. Ki kell kell kényszeríteni, hogy minden politikai szereplőnek legyen lehetősége üzeneteit eljuttatni a választókhoz.

photo_camera Hadházy Ákos, Diószegi Nóra, Jámbor András a 444 stúdiójában.

Jámbor szerint ez tévút. Az ellenzék nem azért bukik el újra és újra, mert nem éri el az embereket. Nem az elérés a fő probléma, hanem a politikai tartalom, illetve annak hiánya. Ez szerinte nem kommunikációs, hanem színtiszta politikai kérdés. Jámbor azt állítja, hogy nem az ellenállás, és a hatalom kontrollja az ellenzék fő feladata, hanem az emberek képviselete. A hétköznapi problémákra kell megoldási javaslatokat felmutatni. Az elmúlt 12 év sikertelenségéhez hozzájárultak az ellenzék által hangoztatott szimbolikus ügyek: úgy mint a tisztességes választás követelése, a jogállam, a sajtószabadság vagy éppen az állami propaganda ügye. Szerinte az ezekre fordított rengeteg erőforrást feleslegesen égették el, mert kiderült, hogy nincs rájuk akkora társadalmi igény. Túl távol vannak az emberek mindennapi problémáitól. A megoldás, hogy vonzóbb politikai ajánlattal kell előállni, mint, amit Orbánék nyújtanak, és akkor le lehet győzni őket akár egy igazságtalan választási rendszerben is.

Tanulságos megnézni, hogy az elmúlt egy évben a két politikai szereplő eltérő elképzelésével mire jutott. Hadházy Ákos csapatával töretlenül hétről hétre tárja fel a korrupciógyanús ügyeket, és közben folytatja az ellenállást a propagandagépezet ellen. A Parlament alakuló ülésén a képviselők közül egyedül ő nem vett részt, csak fél évvel később egy „stop propaganda” táblával a kezében tette le az esküjét. Egy hétre letáborozott az MTVA épülete előtt, majd a Momentummal közösen többször is lebontották a kordont, ami elzárja a sajtót a miniszterelnök irodájától. Továbbra is ő a médiában az egyik legtöbbet szereplő ellenzéki politikus, de egyelőre igazán látványos tömegtüntetéseket nem sikerült összehoznia, és a társadalom hatalommal szembeni tevékeny ellenállását sem sikerült elérnie.

photo_camera Kordonbontás a Karmelita kolostor előtt március 14-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Ebből a szempontból érdekesebb Jámbor András és a hozzá kötődő Szikra elmúlt éve, hiszen ők a friss csapat az ellenzéki térfélen. A 22-es kampányban az új baloldali mozgalom fő ügye a diákváros helyére betervezett Fudan Egyetem elleni tiltakozás és ezen keresztül a lakhatás problémája volt. Ezt a választást követően elengedték, de az is igaz, hogy jelenleg a kormány is jegeli a kínai iskola ügyét. Ahogy a diákvárosét is. Jámbor sikerrel karolta fel a feltöltőkártyás áramvásárlók gondját, akik nem rezsicsökkentett, hanem rezsinövelt áron kaptak volna áramot. De a témát nem sikerült úgy keretezni, hogy az szélesebb nyilvánosságot is elérjen. Majd nagy erőkkel vetette bele magát a végrehajtó maffia-ügyébe, amin viszont több más politikai szereplővel kell osztoznia, akik közül például a Mi Hazánk biztosan sikeresebben kötötte magához a Schadl-botrányt.



photo_camera A Szikra Mozgalom elzárja a Las Vegas Casino bejáratát - 2022. december 05. Fotó: Szikra Mozgalom

A Szikra december elején „Fizessenek a gazdagok!” felkiáltással blokád alá vont egy budapesti kaszinót. A látványos akcióval sikerült a figyelmet felkelteni, de az újrahasznosított szlogent nem sikerült tartalommal feltölteni, a performansz üresen lógott a levegőben, nem jött át, hogy pontosan mi is a cél. Ráadásul a budapesti kaszinók köztudottan a kormányzati főkommunikátor, Habony Árpád érdekeltségébe tartoznak, tehát inkább az orbáni gyűlölet-propaganda szimbólumai, mint az egyenlőtlenségé vagy az igazságtalan teherelosztásé.

Mindenesetre a Szikra és Jámbor András az elmúlt egy évben a külső szemlélő számára éppen csak addig jutott, hogy keresgélje a fogást a rendszeren. Egyelőre nem sikerült új politikai ajánlatot, világos víziót lerakni a választók elé.

Viszont valaki megtette helyettük. Februárban Budapesten több helyen egy főleg külföldiekből álló csoport brutális, viperás támadásokat hajtott végre a ruházatuk alapján szélsőjobboldalinak gondolt emberek ellen. Néhány olasz és német gyanúsított mellett egy magyar állampolgárt is letartóztattak a rendőrök a támadások után. Az előállított nőről kiderült, hogy a Szikra Mozgalom tagja. Majd két hétig tartották előzetes letartóztatásban. A hatóságok a gyanúját arra alapozza, hogy az aktivista egy kitörés napi rendezvénnyel kapcsolatos eseményt lájkolt, és két ruhadarabja hasonlít az egyik támadó cuccaira.

A pártsajtó és a közmédia egy gombnyomásra összehangolt, megsemmisítő szőnyegbombázást indított Jámbor András és a Szikra ellen. Tényként kezelték, hogy a baloldali aktivista az egyik támadó, nyilvánosságra hozták az arcát és a személyes adatait.

Megafon - Kötter Tamás: „Jámbor Andrást és a Szikra Mozgalmat teljes erkölcsi és politikai felelősség terheli a magyar állampolgárokat ért terrortámadás miatt! Ezért Jámbor Andrásnak le kell mondania!”

Pesti Srácok: „A Szikra Mozgalom kapcsán Nagy Ervin filozófus már 2022-ben figyelmeztetett, hogy a kommunizmus kísértete van visszatérőben a szélsőbaloldali nézeteket valló Jámbor András politikai előretörésével. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Szikra Mozgalom célja, hogy elfogadhatóvá tegye szélsőséges nézeteit, fennáll annak a veszélye, hogy utcai botránypolitizálással megzavarják a társadalmi rendet és a jogbiztonságot. Van is már erre példa, hiszen a Jámbor András fémjelezte Szikra Mozgalom több, fizikai agressziótól sem mentes, provokatív megmozdulást tartott.”

Magyar Nemzet - Bayer Zsolt: „Mióta külföldről idejött (idehívott), erőszakos, megrothadt lelkű és agyú kommunisták, tősgyökeres Lenin-fiúk találomra félholtra vertek békés járókelőket Budapest utcáin, azóta Jámbor András (Szikra Mozgalom, Párbeszéd) és a Mérce névre keresztelt kommunista hecclap alig győzi hangoztatni mindenek felett álló erőszakmentességét. Ezek a gazemberek most gyávaságukban és ijedelmükben minden erejükkel igyekeznek eltávolítani maguktól azt a szellemet, amelyet ők eresztettek ki a palackból.”

Az üzenet átment, a Fradi szurkolói az üllői úti pályán kihúzott molinón anyázták Jámbor Andrást:

photo_camera Ferencváros - Kecskemét mérkőzés - 2023. február 18.

A karaktergyilkos kampány márciusban kapott újabb lökést, amikor Deák Dániel, a Megafon influenszere az egyik posztja alá beírt komment miatt feljelentést tett: „csőbombát rejtettem a házad egyik pontjába, ahhoz hogy megtudd hova és hatástalanítani tudjad még mélyebbre fel kell nyúlnod Orbán seggébe és kiszedni az ott elrejtett geoládát. Ha nem sikerül 5 óra és 34 perc múlva felrobban”. Deák a fenyegetés miatt Jámborékat tette felelőssé. A rendőrség ebben az esetben is azonnal lépett. Tűzszerészek vizsgálták át a megmondóember lakását, elfogták a hozzászólót, és eljárást indítottak ellene.

A párt propaganda gépezete pár hét leforgása alatt felrajzolta Jámbor András és a Szikra politikai ajánlatát, és el is juttatta a magyar választók millióihoz: külföldi finanszírozás, orvtámadás, erőszak, terror, felforgatás, társadalmi rend megzavarása.

Jámborék hónapok óta defenzívában vannak, sálak, kabátok színei és lájkok miatt magyarázkodnak. Támogató aláírásokat gyűjtenek, sőt most már ők is nyílt levélben követelik a propaganda leállítását. Abszurd, hogy egy főként fiatalokból álló, radikális, rendszerkritikus politikai mozgalom nem a 12 éve uralkodó hatalmat kritizálja, hanem szinte minden erejével az önvédelemre koncentrál, fizetett Facebook-hirdetésekben szabadkoznak, hogy ne égjen rájuk széles körben az erőszak bélyege.

A fiatal politikacsinálók kegyetlen leckét kaptak az orbánizmusból, ami mindenki számára figyelmeztetés, aki be akar lépni a magyar közéleti térbe, és bele akar szólni a közös ügyeinkbe.

Dönthetsz úgy, hogy nem vagy hajlandó a propaganda-gépezettel foglalkozni, hanem helyette képviselni akarod a választóidat, de a propaganda-gépezetet ez nem érdekli, és ha akarod, ha nem, akkor is eljön érted. A hatalomgyár, még mielőtt bemutatkozhatnál, bemutat téged, majd felrúg, megaláz, sarokba szorít, és a tömegeket elriasztja tőled.

Lehet, hogy Hadházy Ákosnak nincs működő politikai ajánlata, ami versenyre kelhetne a Fideszével, viszont Jámbor Andrásék ajánlatát Rogán Antal tette le az asztalra.

Címlapkép: Szikra Mozgalom