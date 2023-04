Jellinek Dániel milliárdos birtoka kedvéért adna el közutakat az MNV az egyik badacsonytomaji dűlőn

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNB) a Badacsonytomajhoz tartozó egyik szőlődűlőn több ott fekvő közút magánkézbe adását készíti elő - írja a 24.hu. Azon a dűlőn található Jellinek Dániel milliárdos üzletember hatalmas családi birtoka is, amit érdekes módon pont határol a három szóban forgó út, és ha eladnák őket, több helyi telek tulajdonosa nem tudná megközelíteni a saját ingatlanját.

photo_camera Jellinek Dániel

A Csángó-dűlő szőlősgazdáit és üdülőtulajdonosait levélben értesítette az MNV, magyarázatot nem adtak a tervre. A lapnak nyilatkozó egyik ingatlantulajdonos szerint felháborító, hogy „az MNV egyoldalúan, mindenféle előzetes tájékoztatás nélkül egyszer csak úgy dönt, hogy értékesít olyan utakat, amelyek évtizedek óta állami tulajdonban vannak”, ráadásul a távolabbi telkek tulajdonosait, akik szintén csak ezeken az utakon tudnak az ingatlanjukra jutni, nem is tájékoztatta az MNV.



Jellinek a 24.hu-nak azt mondta, ő kezdeményezte az utakat is magukba foglaló állami telkekkel kapcsolatos eljárást az MNV-nél, de nem állt szándékában magukat az utakat is megvenni. Állítása szerint ő nem a teljes ingatlanokra, hanem az azokhoz tartozó út menti területekre jelentkezett be. Szerinte a vásárlás nem érintené az utak nyomvonalait és azok közlekedési célú használhatóságát.

A lap kereste az MNV-t és a badacsonytomaji önkormányzatot is az ügyben, de tőlük nem kaptak választ.