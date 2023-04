Kiteljesedett Balaland: úgynevezett karibi hangulat a déli parton

Március legvégén adta hírül az MTI, hogy ünnepélyesen átadták a Balaton egyik legnagyobb tájsebe, a szántódi Balaland-komplexum két fontos épületrészét, az ötcsillagos Mövenpick BalaLand Resortot és FamilyParkot. A kormány számára oly fontos projektet maga Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter méltatta az eseményen. Úgy fogalmazott, legyen vidéken is minél több hasonló hely, hogy a legmagasabb szintű vendéglátást, gasztronómiát, wellneszprogramot biztosítsák a vendégeknek.

Április elején meg is néztük az immár teljes épületkomplexumot.

Az egész projekt három épületrészből áll: az egyik a Balaland Residence 112 apartmannal, a másik az ötcsillagos hotel 109 szobával, a harmadik a 10 ezer négyzetméteres, egész évben nyitva tartó Balaland FamilyPark. A komplexum összesen 5 és fél hektáron terül el a rév szomszédságában.

photo_camera Balaland apartmanjai és saját, lezárt partszakasza a Balaton felől Fotó: Németh Dániel/444

A stílus elvileg „koloniális hangulatú”, de a legújabb szállodás közleményekben és az apartmanok honlapján egyenesen úgy fogalmaznak: „karibi beach stílusú”. Egy korábbi közleményben azt ígérték, a terület „a jelenlegi ősfás jellege a fejlesztés során további parkosítással válik teljessé”.

photo_camera A szálloda és a FamilyPark felülről Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Üdv Balalanden Fotó: Németh Dániel/444

A kormány számára rendkívül fontos beruházás volt ez: a hotel, amit az Accor szállodaipari csoport üzemeltet, 20 milliárdból épült fel, ehhez a kormány összesen

7 milliárddal járult hozzá, 3 és fél milliárddal a szállodához és ugyanennyivel a Family Parkhoz.

photo_camera Az ötcsillagos Mövenpick BalaLand Resort Fotó: Németh Dániel/444

photo_camera Így néz ki a családi park az utcáról nézve. Fotó: Németh Dániel/444

A fejlesztéshez korábban az Appeninn Vagyonkezelő Holding közvetett tulajdonában lévő Szántód Balaland Family Ingatlanfejlesztő kft. 9,8 milliárd forintos hitelt kapott az orosz hátterű Nemzetközi Beruházási Banktól (IIB).

A szálloda Szepesi Richárd érdekeltségébe, a Dreamland Holding turisztikai portfóliójába tartozik. Szepesiről a hvg360 tavaly azt írta: eleinte saját, tematikus szállodákat fejlesztett és üzemeltetett a felesége, Kante Awa közreműködésével, aki a volt jegybanki főigazgató, Nagy Róza lánya. Később több olyan üzletben részt vett, amelyek eredményeként most már a kormányfő vejének, Tiborcz Istvánnak a tulajdonába is kerültek hotelek, illetve a Balalandhoz és a csoport más fejlesztéseihez is több milliárd forint állami támogatást tudtak felhasználni.