Putyin homofóbiája segítheti Ukrajnában az elfogadást és az LMBTQ-jogokat

Ukrajnában 1991-ben dekriminalizálták a homoszexualitást, miután az ország kikiáltotta függetlenségét. Az LMBTQ-jogok terén azonban – hasonlóan más posztszovjet országokhoz – Ukrajna még mindig le van maradva, például továbbra sem ismeri el jogi szempontból az állam az azonos neműek párkapcsolatát. A Foreign Policy és a Politico a témában írt cikkei szerint azonban ezen a helyzeten a háború most több szempontból is változtathat, mert az orosz invázió olyan erővel mozgatta meg az ukrán társadalmat, hogy az előremozdíthatja az LMBTQ-emberek jogait. Inna Szovszun ukrán parlamenti képviselő március elején egy olyan törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé, ami elismerné az azonos neműek élettársi kapcsolatát, és ami ugyanolyan jogokat biztosítana nekik, mint a heteroszexuális házasoknak. A törvényjavaslatnak annyiban van köze a háborúhoz, hogy a harcokban megsebesült vagy megölt ukrán LMBTQ-katonák partnerei jelenleg nem kapják meg ugyanazokat a jogokat, mint a házasságban élő heteroszexuális ukránok. A sebesült élettársat nem látogathatják meg a kórházban, és az elhunytak azonosítását is csak más családtagoknak engedélyezik.

Szovszun is azt mondta, törvényjavaslatának előterjesztése egészen biztosan tovább tartott volna, ha nincs háború. Szerinte Oroszország Ukrajna elleni háborúja több szempontból is előtérbe helyezte az LMBTQ-kérdéseket, és annak az esélyét is növelte, hogy a törvényjavaslatot elfogadja az ukrán parlament.

Úgy gondolja, az ukránok most toleránsabban állnak az LMBTQ-közösséghez, leginkább azért, mert Oroszország gyakorlatilag fegyverként használja a homofóbiát. Az ukrán parlamenti képviselő szerint egész egyszerűen annyi történt, hogy most sokan úgy gondolkodnak, „ha Oroszország gyűlöli a melegeket, akkor mi szeretjük a melegeket”.

2022 nyarán 28 ezer aláírást gyűjtöttek össze, amiben az azonos neműek házasságához gyűjtöttek támogatást. A petíciót egy zaporizzsjai tanárnő, Anasztaszija Szovenko indította, mondván, „ebben az időben minden nap lehet az utolsó”, emiatt pedig „az azonos nemű párok is kapjanak lehetőséget, hogy hivatalos dokumentummal bizonyíthassák, hogy ők egy család”, mert „ugyanolyan jogokra van szükségük”, mint a heteroszexuális házastársaknak. Szovenko azt mondta, azután indította el a petíciót, hogy arról olvasott, sok heteroszexuális pár döntött úgy, hogy összeházasodnak, mielőtt egyikőjük elment a háborúba, és igazságtalanságnak érezte, hogy ugyanez a queer párok nem tehetik meg, hogy ezzel biztosítsanak maguknak bizonyos jogokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök végül közölte, hogy ő is támogatja a változást, miközben úgy fogalmazott, „meg van kötve a keze”, mert az ukrán alkotmány – a magyarhoz hasonlóan – a házasságot egy férfi és egy nő közötti szövetségként határozza meg, az alkotmányt pedig „a háborús időkben nem lehet megváltoztatni”. Annyit sikerült végül elérni, hogy hónapokkal ezelőtt Ukrajnában elfogadtak egy törvényt, ami tiltja a szexuális kisebbségek elleni gyűlöletbeszédet.

Vlagyimir Putyin már többször is elmondta, hogy részben azért is támadták meg Ukrajnát, hogy megvédjék a „hagyományos értékeket” a Nyugat „hamis értékeivel” szemben. Putyin a háború egyéves évfordulóján tartott beszédében is elmondta, hogy „a család egy férfi és egy nő egyesülése”, illetve gyakorlatilag arról is beszélt, hogy Ukrajna invázióját az is indokolja, hogy az országban szexuális kisebbségek is élnek. Mintha azt remélte volna, hogy a „konzervatív” nézeteket valló ukránokat majd ezzel Oroszország mellé állítja. De ahogy Szovszun is jelezte, ezzel inkább az ellenkezőjét érte el, és csak több ukránt győzött meg arról, hogy inkább az elfogadást és az egyenlőséget támogassa a homofóbia és a gyűlölködés helyett.

Hasonló propaganda ment 2014-ben, a Majdan térről indult forradalom idején is. Az orosz Kreml-barát média azt állította akkor, hogy az ukrán tüntetéseket „nacionalisták, antiszemiták, neonácik és homoszexuálisok” szervezik. A mozgalomra később az orosz média rendszeresen használta a „Gayromaidan” kifejezést, ahogy a „Gayrope” – az angol gay és az Európa szavak összekapcsolása – kifejezés is elterjedt és ma is használatos Oroszországban egyfajta szitokszóként.

A Nash Svit ukrán emberi jogi szervezet 2022. novemberi jelentése szerint Ukrajna keleti részén legalább tíz esetben történt olyan, hogy orosz megszállás alatt élő ukránokat homoszexualitásuk miatt támadtak meg, bántalmaztak, erőszakoltak meg, próbáltak meggyilkolni vagy börtönöztek be. De ahogy a Foreign Policy is írja vonatkozó cikkében, az ukrán LMBTQ-közösségek mindezek miatt vagy mindezek ellenére erősödtek, és az elmúlt egy évben rekordszámú ukrán katona vallotta magát melegnek, biszexuálisnak vagy transzneműnek. Sokan közülük meg is osztották történetüket az ukrán LGBTIQ Military Instagram-oldalon.

A Politico cikke szerint Inna Szovszun úgy fogalmazott, a queer ukrán katonák „láthatóságot és legitimitást adnak a közösség egyenlő bánásmód iránti követeléseinek”. Vagyis szerinte az, hogy az ukrán LMBTQ-katonák kiállnak a nyilvánosság elé, hitelesebbé teszi Ukrajna LMBTQ-közösségét, ami arra ösztönzi a társadalom konzervatívabb tagjait is, hogy toleránsabbá váljanak. „A katonaság támogatása most nemzeti vallás” – mondta Szovszun, aki szerint az ukránok most úgy gondolkodnak, hogy ha a katonák, legyenek azok melegek vagy transzneműek, értük harcolnak, akkor nem beszélhetnek ellenük, nem gyűlölhetik őket.

„Valójában az oroszok jó munkát végeztek a tudatosság növelése és az LMBTQ-közösséggel szembeni hozzáállás megváltoztatása terén Ukrajnában. Oroszország minél jobban ragaszkodik ahhoz, hogy a homofóbia a politikájuk része legyen, Ukrajnán belül annál inkább elutasítják ezt” – mondta Szovszun, aki szerint így gyakorlatilag Putyinnak köszönhető, hogy növekszik az LMBTQ-jogok támogatása Ukrajnában.

A Politico cikkében írtak szerint hasonlóan segítheti az elfogadást és a támogatást az is, hogy Ukrajna szeretne az Európai Unió része lenni, és európai demokráciaként definiálná magát az orosz autokráciával szemben, amibe beletartozik az elfogadás és az egyenlő jogok biztosítása is. A Nash Svit egy tavaly májusi felmérése szerint az ukránok közel 64 százaléka szerint a queer embereknek egyenlő jogokat kellene biztosítani. Még azok is erre szavaztak, akik egyébként úgy fogalmaztak, „negatív” véleménnyel vannak az LMBTQ-emberekről. Egy ehhez hasonló, 2016-os felmérés szerint akkor még 60 százalék válaszolt úgy, hogy negatívan viszonyul az LMBTQ-közösséghez.

Mindez persze még nem jelenti azt, hogy az ukrán parlamentben gond nélkül át fog menni Szovszun törvényjavaslata. Az ukrán egyházak, így az ukrán ortodox egyház – ami egyébként 2018-ban megszakította kapcsolatát az orosz ortodox egyházzal – továbbra sem támogatják az LMBTQ-jogokat. Szovszun azonban azt mondta, épp az egyházak ellenállásától tartva nem vette be törvényjavaslatába az örökbefogadási jogot, illetve bekészített egy „tartalék” törvényjavaslatot is, ami csak a hadseregben szolgálatot teljesítők számára tenné lehetővé az élettársi kapcsolatot, hátha ez már átmenne azoknál is, akik egyébként ellenzik az LMBTQ-jogokat, de támogatják a fronton szolgálatot teljesítő katonákat.