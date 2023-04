Több tízezer forintot spórolhatsz, és még a kukába is kevesebb étel kerül

Hogyan lehet jó egyszerre neked, a bolygónak de még a pénztárcádnak is? Kevesebb impulzusvásárlással és tudatosabb tervezéssel, amihez hatalmas energiákat sem kell megmozgatnod. Megvan, hogy a nem tudatos vásárlói döntéseink miatt évente fejenként körülbelül 65 kiló ételt dobunk a kukába, és hogy ez az élelmiszerpazarlás bőven hozzájárul a klímaváltozáshoz is? És az megvan, hogy a saját pazarlásodat egy pillanat alatt tudod jelentősen csökkenteni, méghozzá úgy, hogy több tízezer forintot is megspórolsz?

Még csak agyalni sem kell sokat, hogy hogyan érdemes hozzákezdeni, mert a Nestlé és a SPAR Tervezz okosan! kiadványa rengeteg hasznos tippet ad nemcsak a spórolásra,

de az élelmiszerek helyes tárolására,

az eltarthatósági idő megnövelésére,

a környezeti szempontokat figyelembe vevő vásárlásra,

de még arra is, hogyan kell helyesen és szelektíven gyűjteni a hulladékot.

Magyarországon évente összesen 1,8 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik. Egy négy fős család ennyi idő alatt körülbelül 50 ezer forint értékű, teljesen feleslegesen megvásárolt élelmiszert dob ki. Ez egyrészt színtiszta pazarlást, ami megnehezíti az éhezés elleni küzdelmet, másrészt legalább tíz százalékkal fokozza az üvegházhatású gázok kibocsátását, miközben tényleg egészen kicsi odafigyeléssel ez simán elkerülhető lenne. Például azzal, hogy tudjuk, vannak élelmiszerek, amiket hónapokkal a minőségmegőrzési idő után is bátran lehet fogyasztani. Igen, hónapokkal. Mert sok esetben, ha az élelmiszert bontatlan, sértetlen csomagolásban és a gyártó ajánlásának megfelelően tároltuk, hetekkel de akár hónapokkal a ráírt minőségmegőrzési idő után is fogyaszthatjuk.

Vagyis a Nestlé és a SPAR közös kiadványa, a Tervezz okosan! című kisokosa tényleg hasznos tippeket ad, amiknek köszönhetően megtudhatjuk

nemcsak azt, hogy pontosan milyen hosszan fogyaszthatók az egyes termékek a minőségmegőrzési idő lejárta után,

de azt is, hogy melyek az aktuális idényzöldségek és -gyümölcsök,

mit mutatnak a csomagoláson található jelölések,

vagy akár azt is, hogy melyek az újrahasznosítható műanyagtípusok.

Ez pedig tényleg csak pár apróság, de ezen felül tippeket találunk arra is, hogyan érdemes berendezni otthon a hűtőt, mert egyáltalán nem mindegy, hogy mit melyik polcon, hány fokon és mennyi ideig tárolunk.

Ezeknek köszönhetően tudatosabbá válhatunk fogyasztói döntéseinkben, mellette pedig környezetünket is védjük, miközben pénzt és energiát is megspórolhatunk, sőt még a hazai agrárágazatban dolgozó kistermelőket is támogathatjuk. És hogyan lehet a jövőben is egyre többet segíteni a bolygónak? Például úgy, hogy bevonjuk a tervezésbe és a tudatos fogyasztás megtanulásába a gyerekeket is. Épp emiatt a kisokosra alapozva a Nestlé és a SPAR idén is meghirdeti országos, általános iskolásoknak szóló játékos kihívását: a jelentkező osztályok hasznos segédeszközöket kaphatnak a környezettudatos hozzáállás elsajátításához, mellett pedig értékes nyereményekért versenyezhetnek.

A Tervezz okosan! kampány részeként a későbbiekben a kiadvány nyomtatott formában is elérhető lesz a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban. A cél, hogy minden társadalmi réteget és minden korosztályt a tudatosabb vásárlói döntések elsajátítására ösztönözzenek. Ez pedig egyértelműen közös érdekünk, mert amellett, hogy a környezetet védjük az élelmiszer-pazarlás visszaszorításával, a felesleges kiadásokat is elkerülhetjük.

A Tervezz okosan! kiadvány a www.nestle.hu/tervezzokosan és a www.sparafenntarthatojovoert.hu/tervezzokosan weboldalakon érhető el, valamint a későbbiekben nyomtatott formában is hozzáférhetővé válik a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban.