Uj Péter: Sisak, plexipajzs, könnygáz, oszlatás, mielőtt még valamelyik kis terrorista zsírkrétájával kárt tehetne az Orbanita kolostor rendkívül értékes homlokzatában

Ki veszélyes, ki nem - részlet Uj Péter heti hírlevéléből

Az államrendre halálos veszedelmet jelentő, élesre fent VANS hátizsákokkal és emberi élet kioltására is alkalmas kockás ingekkel támadó középiskolás diákokkal szemben a lehető leghatározottabban lépett fel a rendőrség: sisak, plexipajzs, könnygáz, oszlatás, mielőtt még valamelyik kis terrorista zsírkrétájával kárt tehetne az Orbanita kolostor rendkívül értékes homlokzatában vagy valami. Az is megjegyzendő, hogy a rendőrség, ahogy a diákság is, az oktatási belügyminiszter alá tartozik, tehát értékelésünk szerint a rendőrség itt tulajdonképpen napközis tanári illetékességben járt el, ami annál is örvendetesebb, mert a világszerte futótűzként elharapózó iskolai erőszakot (a lövöldöző diákok már a szomszédban vannak), mindenképpen ajánlatos már csírájában elfojtani.

Aki viszont semmilyen veszélyt nem jelent az államrendre, az a terrorizmusért jogerősen elítélt Budaházy György. És nem ironizálok. Erre a konkrét, orbáni államrendre tényleg semmilyen veszélyt sem jelent. Sőt, támasza és talpköve. 2023 Putyin-rajongó, Nyugat-gyűlölő, szittyaszellemű főparancsnokot kinevező Magyarországának élő lovasszobra kvázi a bévéből kilovagló (a Halál Perzsiából) Nemzeti Szellem.



Lehet itt sopánkodni, meg jönnek mindenféle ügyvédek, hogy totál ártalmatlan ügyekben elítélt szerencsétlenek sem szoktak kegyelmet kapni, meg minden, de aki itten csodálkozik, az nagyon el van tévedve. Tényleg nem tudom, hol élt eddig.



Ha van tökéletesen logikus fejlemény az érett orbánizmus történetében, tökéletes next (és még messze nem last) step, az éppen a Budaházy-kegyelem. (Amit Novák Katalinnak kellett nevére vennie, és egy kicsit belőle, elegánsan, jó katólikus módjára rákenni a pápára.)



Mintha csak illusztrálni akarták volna a két héttel ezelőtti hírlevélben, Drábik János zsidó-, háttérhatalom- és zsidóháttérhatalom-szakértő kvázi-mainstreambe lovaglása okán fejtegetett elméletet az ilyen nacioid ideológiai fűtőanyaggal hevített autokratúrák szükségszerű, szig. mon. szélsőségesedési folyamatáról. Miszerint:

„Az világos, sokszor megszakirodalmazta már mindenféle szakszaki, hogy hát ezeknek az autokraturistáknak, ami a mi Orbánunk is, fontos eszköze a posztrúsz hadoválás, a zavarkeltés, de az is jól látszik, hogy bármennyire is cinikus a főmanipulátor, bármennyire tudatosan, kiszámítottan és célzottan használja ezeket az eszközöket, mindig az a vége, hogy valamilyen módon csak belekerül a saját maga által keltett örvénybe, egyszerűen ez a logikája a dolognak, tolni kell mindig, a szélsőségeset überolni még szélősségesebbel, mondani mindig a nagyobbat, és aztán ott vagyunk, hogy QAnon Shaman dobol a Kapitóliumban, aztán meg fizetni kell 800 milliót a Dominiumnak, ahogy a Trump-féle választási csalás hazugságra üzleti érdekből rácsavarodott Fox News kénytelen.”

140.2. A történelmi példa példája történelmileg



140.2.1. Javasolnám alább megtekinteni Ungváry Krisztián előadásait a Horthy-rendszer önradikalizáló diszkriminációs taktikázásáról, ami a fenti folyamat egyik legjobb és meglehetősen tragikus történelmi példája. Tulajdonképpen erről szól Ungváry 2012-es (2016-ban újra, harmadik bővített kiadásban megjelent) A Horthy-rendszer és antiszemitizmusának mérlege – Diszkrimináció és társadalompolitika Magyarországon 1919–1944 című könyve is.

Illetve:



A hírlevélben ezen kívül szó esik még Filemon „Lombkoronasétány” Mihályról nyírmártonfalvai polgármesterről is, aki egyre több dologra világít rá egyébként, de hát az üstökösök már csak ilyenek.